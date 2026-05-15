Η Ελλάδα ζήτησε σήμερα Παρασκευή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει και να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε ως παράνομη αλιεία και παραβίαση του Δικαίου της Θάλσαας από Τούρκους αλιείς στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα και η Τουρκία, γειτονικές χώρες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, βρίσκονται εδώ και δεκαετίες σε αντιπαράθεση σχετικά με τα όρια των υφαλοκρηπίδων τους και τη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο Πέλαγος, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων αλιείας.

«Έθεσα στον Επίτροπο μείζον ζήτημα για την Ελλάδα που αφορά τους αλιείς μας και την αλιεία μας, καθώς και την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων γειτόνων μας σε σχέση με την παράνομη αλιεία, τη μη συμμόρφωση με το Δίκαιο της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει», πρόσθεσε ο Β. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα είναι και σύνορα της Ευρώπης.

Τούρκοι αξιωματούχοι δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η Ελλάδα έχει ορίσει περιοχές περιορισμένης αλιείας στο Αιγαίο Πέλαγος, ορισμένες από τις οποίες η Τουρκία αμφισβητεί ως εκτός ελληνικής δικαιοδοσίας. Η Αθήνα είχε διαμαρτυρηθεί πέρυσι για το τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, το οποίο καθόριζε ζώνες αλιείας και άλλων δραστηριοτήτων στο Αιγαίο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δηλώσει πέρυσι ότι τα παράκτια κράτη φέρουν την κύρια ευθύνη επιβολής της νομοθεσίας, ενώ η ΕΕ στηρίζει την Ελλάδα μέσω περιπολιών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας, δορυφορικών εικόνων και επιθεωρήσεων.

Παρά τις διαφορές τους, οι δύο χώρες πραγματοποιούν τακτικά συνομιλίες για να διερευνήσουν το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, τονίζει το Reuters.

Με πληροφορίες από Reuters