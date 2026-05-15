Η αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο θα ανοίξει γύρω στον Σεπτέμβριο του 2028, γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Κίνα έχει Αίθουσα Χορού, και το ίδιο πρέπει να έχουν και οι ΗΠΑ! Είναι υπό κατασκευή, μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, και θα είναι ο ομορφότερος χώρος του είδους του οπουδήποτε στις ΗΠΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, πλαισιώνοντας φωτογραφία που τον δείχνει να περπάτα μαζί με τον Σι Τζιμπίνγκ στο κόκκινο χαλί βγαίνοντας από το Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο.

Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία, εξηγεί: «Ο άνθρωπος με τον οποίο περπατώ μαζί είναι ο πρόεδρος Σι, της Κίνας, ένας από τους Μεγάλους Ηγέτες του Κόσμου!»

Στην ίδια ανάρτηση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι η αίθουσα χορού, που ανεγείρεται στον χώρο όπου υπήρχε μέχρι πρότινος η Ανατολική Πτέρυγα, η οποία ισοπεδώθηκε, θα ανοίξει γύρω στον Σεπτέμβριο του 2028 (λίγες εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές).