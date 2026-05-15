Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για μια ειρηνευτική συμφωνία φαίνονται «κολλημένες», Ιρανός διοικητής επιβεβαίωνε χθες την ικανότητα της Τεχεράνης να αντιμετωπίσει μια πιθανή νέα αμερικανική επίθεση «οπουδήποτε και οποτεδήποτε».

Σε συνέντευξή του στο Fox News που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ο αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως το Ιράν έχει δύο επιλογές: να κλείσει συμφωνία ή να «εξοντωθεί».

«Δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά έχουμε τον μεγαλύτερο στρατό», πρόσθεσε. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι το Ιράν έχει καταφέρει να ανασυγκροτήσει μέρος των δυνατοτήτων του, αλλά υποστήριξε πως μπορεί να καταστρέψει την Τεχεράνη σε μία μέρα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε ότι δεν πρόκειται να είναι πλέον «υπομονετικός» με το Ιράν εν μέσω των διαπραγματεύσεων: «Πρέπει να κάνουν συμφωνία. Κάθε λογικός άνθρωπος θα έκανε συμφωνία, αλλά μπορεί να είναι τρελοί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ανάγκη για έλεγχο του αποθέματος έχει να κάνει κυρίως με το φαίνεσθαι και όχι με την ουσία: «Δεν νομίζω ότι (μας) είναι απαραίτητο, εκτός από πλευράς δημοσίων σχέσεων», είπε, προσθέτοντας πως θα αισθανόταν «καλύτερα» αν το αποκτούσαν οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι Τραμπ και Σι συμφώνησαν επίσης ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Σι φέρεται να εξέφρασε αντίθεση σε οποιαδήποτε στρατιωτικοποίηση του Ορμούζ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Κινέζος ηγέτης δεσμεύτηκε να μην παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι η Κίνα ενδιαφέρεται να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτησή της από το Στενό. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν «παγωμένες», ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα δύσκολα θα πιέσει ουσιαστικά την Τεχεράνη, λόγω της στρατηγικής τους σχέσης.