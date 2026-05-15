Σχεδόν λακωνική ήταν η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρώην πρωθυπουργό.

Ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της επικείμενης ανακοίνωσης δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα είναι εμφανές. Επιβεβαιώνεται από τις πρόσφατες επιθέσεις πρωτοκλασάτων στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη κατά του πρώην πρωθυπουργού, προκύπτει από το ρεπορτάζ, το αντιλαμβάνεται όποιος περνά το κατώφλι των γραφείων του κόμματος.

Ακόμα και οι επιθέσεις κατά των δημοσκόπων λόγω Τσίπρα έγιναν.

Τα τελευταία 24ωρα το συγκεκριμένο κλίμα καταγράφηκε εκτενώς από την πλειονότητα των ΜΜΕ και προφανώς αυτό δεν άρεσε στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει να παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ ως τον μοναδικό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Διότι πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η σχεδόν λακωνική αναφορά του στον πρώην πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξής του στο Action24, διάρκειας 31 και πλέον λεπτών;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα για μόλις… 21 δευτερόλεπτα, αλλά επιχείρησε να κλείσει άρον άρον το θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αφήνουμε τον κ. Τσίπρα…»

Τελικά, τα 21 αυτά δευτερόλεπτα και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να περάσει γρήγορα στο επόμενο θέμα, περισσότερο επιβεβαίωσαν τη νευρικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ, παρά τη διέψευσαν.

Μ.Κ.