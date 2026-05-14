Μετά τον φόρο εισοδήματος, το ποσό που αντιστοιχεί μηνιαίως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τη συγκεκριμένη μίσθωση είναι περίπου 1.365 ευρώ.

Επειδή η ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη μονοπώλησε σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη Χαριλάου Τρικούπη, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι τελικά το ποσό που αντιστοιχεί μηνιαίως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Νίκου Ανδρουλάκη, για το 2025 (χρήση 2024), που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε εισόδημα 21.504,96 ευρώ από τη μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου, στο οποίο κατέχει ποσοστό 20%.

Για το συγκεκριμένο ποσό, η φορολόγηση των ενοικίων γίνεται κλιμακωτά: με 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και με 35% για το τμήμα από 12.001 έως 35.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει φόρο 1.800 ευρώ για τα πρώτα 12.000 ευρώ και επιπλέον 3.326,74 ευρώ για τα υπόλοιπα 9.504,96 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ο φόρος ανέρχεται σε 5.126,74 ευρώ. Εφόσον αφαιρεθεί ο συγκεκριμένος φόρος από το δηλωθέν ποσό, απομένουν 16.378,22 ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου 1.364,85 ευρώ τον μήνα μετά τον φόρο εισοδήματος (κι αν δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις ή φορολογικές ιδιαιτερότητες). Αυτό είναι και το ακριβές «καθαρό» ποσό που λαμβάνει.

Μ. Καλ.