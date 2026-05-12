Για επικοινωνιακό «στρίβειν διά του Συντάγματος» κατηγόρησε ο Ανδρουλάκης τη ΝΔ.

«Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για τη χώρα και τον ελληνικό λαό», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικαλέστηκε τις κορυφαίες προσωπικότητες του Συνταγματικού Δικαίου, Δημήτρη Τσάτσο και Αριστόβουλο Μάνεση και υπογράμμισε πως η αναθεώρηση αποτελεί «μια στιγμή αυτογνωσίας της ίδιας της Δημοκρατίας» και «κορυφαία στιγμή πολιτικής και δημοκρατικής ευθύνης», καθώς «καλούμαστε, ως Πολιτεία, να απαντήσουμε σε κρίσιμα ερωτήματα: Τι ποιότητα Δημοκρατίας θέλουμε; Ποια πρέπει να είναι τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας; Και τελικά, πόσο προστατευμένος οφείλει να είναι ο πολίτης σε έναν κόσμο που γεννά διαρκώς προκλήσεις και υπαρξιακούς κινδύνους;».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους πολίτες σε «δημοκρατική αφύπνιση» και επέκρινε τη ΝΔ για «βαθιά συντηρητική κουλτούρα εξουσίας» και πως «φέρει βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή» που βιώνει σήμερα η Δημοκρατία.

«Δεν συμβιβαζόμαστε με την παρακμή. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Χρειάζεται δημοκρατική ανάταση που αποκαθιστά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ισονομία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Για εμάς, η Δημοκρατία δεν εξαντλείται σε μια τυπική εκλογική διαδικασία. Η Δημοκρατία χρειάζεται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας. Αυτή ακριβώς είναι η ευθύνη μας: να αποδείξουμε με το παράδειγμά μας ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο», συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ασκώντας κριτική στις προτάσεις της ΝΔ, ανέφερε ότι «παρουσιάζεται ως μεγάλη θεσμική πρωτοβουλία με επικοινωνιακή επιδίωξη, όλως τυχαίως, τη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφυκτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα: Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας «δεν συνιστά “φυγή προς τα μπρος”, αλλά ένα επικοινωνιακό “στρίβειν διά του Συντάγματος”, για να δραπετεύσουν από τα αξιακά, θεσμικά, και πολιτικά τους αδιέξοδα», συνέχισε και επεσήμανε πως το Σύνταγμα δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού, ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης «για μια κυβέρνηση σε αποδρομή», τονίζοντας τις ευθύνες του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.

«Αλήθεια, κ. Μητσοτάκη, τι εννοούσε ο ανιψιός σας δηλώνοντας ότι “τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την παράταξη και την κυβέρνηση”; Πώς λοιπόν ζητάς συναίνεση όταν ο ίδιος προσωπικά και το στενό σου περιβάλλον έχετε ενορχηστρώσει την εκτροπή που βιώνει η χώρα;», τόνισε.

Παρουσιάζοντας εκτενώς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε πως βασίζονται σε τρεις αρχές: «ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών και ισχυροποίηση των θεσμικών αντίβαρων και θωράκιση της ίδιας της Δημοκρατίας».

«Σήμερα η Δημοκρατία δεν χάνεται, μέσα σε μια νύχτα. Φθείρεται σιγά σιγά. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια μεγάλη δημοκρατική αφύπνιση, που να μη συμβιβάζεται με την παρακμή. Θέλουμε μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση, που να διεκδικεί, να συμμετέχει και να πιστεύει ξανά ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν», τόνισε ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.