«Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων.»

Την ανάγκη αποφασιστικής στάσης απέναντι σε τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο τονίζει με δήλωσή του ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης. Αναφερόμενος σε περιστατικό παρενόχλησης του σκάφους «Ocean Link» από τουρκική πυραυλάκατο, το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας ανατολικά της Αστυπάλαιας, κάνει λόγο για ακόμη μία απόπειρα αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Η παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο του σκάφους «Ocean Link», το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας, συνιστά μία ακόμα ξεκάθαρη απόπειρα αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο από την Τουρκία, ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που επιθυμεί να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Ορθά παρενέβη η φρεγάτα «Αδρίας» για να λήξει το περιστατικό. Η Ελλάδα οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα, απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, χωρίς να αφήνει τον παραμικρό χώρο σε σενάρια «κανονικοποίησης» της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής.

Πέρα από την θεσμική ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα εις βάρος της Ελλάδας, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, των ευρωπαϊκών συνόρων. Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση, που πρέπει να συνδυάζεται με σαφή στρατηγική, αποτρεπτική ισχύ και θεσμική σοβαρότητα» τόνισε.

Ο κ. Κατρίνης καλεί την κυβέρνηση να ενημερώσει θεσμικά τα κόμματα και να ενεργοποιήσει τους ευρωπαϊκούς εταίρους για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. Κλείνοντας, τονίζει ότι η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελεί «αυτονόητη εθνική υποχρέωση» και απαιτεί ενιαία στρατηγική, αποτρεπτική ισχύ και σοβαρότητα στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων. «Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε «γκρίζες ζώνες», ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihk4rdcjx2x?integrationId=40599y14juihe6ly}