O Κόναν Ο' Μπράιεν επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην σκηνή των Όσκαρ.

Μαζί με τον Ο' Μπράιεν, που επιλέχθηκε για την παρουσίαση των Όσκαρ 2027 επιστρέφουν για τέταρτη χρονιά οι Ρατζ Καπούρ και Κέιτι Μάλαν ως εκτελεστικοί παραγωγοί της εκδήλωσης.

Οι παραγωγοί του Ο' Μπράιεν, Τζεφ Ρος και Μάικ Σουίνι, θα βρεθούν ξανά στο πλευρό του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κράμερ και η πρόεδρος της Ακαδημίας Λινέτ Χάουελ Τέιλορ ανακοίνωσαν τα νέα την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα), από τα κεντρικά γραφεία της Disney στη Νέα Υόρκη. Τα προτελευταία βραβεία Όσκαρ για την Disney, τα 99α Όσκαρ, πρόκειται να μεταδοθούν ζωντανά στο ABC και το Hulu από το Dolby Theatre στο Ovation Hollywood την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027, στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα)

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε ξανά με τον Κόναν, τον Ρατζ, την Κέιτι, τον Τζεφ και τον Μάικ για τα 99α Όσκαρ», δήλωσαν οι Κράμερ και Χάουελ Τέιλορ σε κοινή τους δήλωση. «Είναι μια απίστευτη ομάδα και έχουν δημιουργήσει τόσο συναρπαστικές, διασκεδαστικές και συγκινητικές εκπομπές τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μαζί τους καθώς τιμούμε την παγκόσμια κινηματογραφική μας κοινότητα και ανυπομονούμε να δούμε τον Κόναν να ηγηθεί άψογα της γιορτής με την ευφυΐα και το χιούμορ του».

Ο Ο' Μπράιεν κέρδισε τις εντυπώσεις και στα Όσκαρ του 2026, όπου παρουσίασε τη βραδιά για 2η φορά τον περασμένο Μάρτιο. Ήδη από την επομένη ο Ρομπ Μάιλς εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Walt Disney TV, δήλωσε στο Variety ότι ήταν αποφασισμένοι να φέρουν πίσω τον Ο' Μπράιαν. «Ο Κόναν είναι ο παρουσιαστής εφ' όρου ζωής, ναι», είπε. «Δεν έχει καν δεχτεί ακόμα. Απλώς του το έχουν πει. Υποθέτουμε ότι δεν ήταν αστείο. Θα το αντιμετωπίσουμε σαν να είναι γεγονός] είπε προφητικά.

Ο Ο' Μπράιεν, έχει κερδίσει έξι βραβεία Primetime Emmy και έχει 33 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας υποψηφιότητας για τα Όσκαρ.

«Ο Κόναν έχει δημιουργήσει σημαντική ενέργεια γύρω από τα Όσκαρ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Disney Television Group, Κρεγκ Έργουιτς. «Η μοναδική κωμική φωνή του κάνει τη μεγαλύτερη βραδιά του Χόλιγουντ μια από τις πιο διασκεδαστικές γιορτές της χρονιάς. Είμαστε περήφανοι που τον καλωσορίζουμε πίσω και ανυπομονούμε για το τι θα προσφέρουν αυτός και η ομάδα παραγωγής του».

Σημειώνεται πως η Disney κατέχει τα δικαιώματα των Όσκαρ μέχρι το ορόσημο της 100ής διοργάνωσης της εκδήλωσης το 2028. Μετά από αυτό, η τηλεοπτική μετάδοση θα μεταφερθεί στο YouTube και σε μια νέα έδρα στο Peacock Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες το 2029.

Με πληροφορίες του Variety