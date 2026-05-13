Ισχυρή δυναμική για την Αθήνα και την Αττική το 2025: 34 εκατ. επιβάτες στον ΔΑΑ, 8,7 εκατ. ξένοι επισκέπτες, υψηλή συνολική ικανοποίηση.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της «Ετήσιας Έρευνας Ικανοποίησης Επισκεπτών» την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ) σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και την GBR Consulting, αποκτά κάθε χρόνο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Τα συμπεράσματα (*) για το τουριστικό έτος 2025 στην Αθήνα παρουσιάστηκαν από τους επικεφαλής της Έρευνας, την κ Μαριπόλα Κώτση, Τομεάρχη Έρευνας Αγοράς ΔΑΑ και τον κ Stefan Merkenhof, Managing Consultant GBR Consulting, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 12.05.2026 στο ξενοδοχείο Conrad Athens the Ilisian.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, Αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα Αθηνών, η κα Άντζελα Βαρελά, Πρόεδρος ΕΟΤ, η κα Αθηνά Κολυβά Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής, ο κ.Αλέξανδρος Θάνος Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, ο κ Γιώργος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, κλαδικών και επιστημονικών φορέων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ΜΜΕ.

Ο κ. Ευγένιος Βασιλικός, Πρόεδρος, ΕΞΑ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού, κ. Ευγένιος Βασιλικός, δήλωσε:

«Η διαχρονική συνεργασία μας με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την GBR consulting, αποτελεί θεμέλιο εμπιστοσύνης και κοινής στρατηγικής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη αποκτούμε αξιόπιστα δεδομένα που μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε με ρεαλισμό και ουσία το μέλλον του προορισμού.

Η φετινή έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά, από το 2017, μείωση της επισκεψιμότητας στο παραλιακό μέτωπο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή προβολή και ανάδειξη του προορισμού. Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ενισχύοντας συνολικά την Αττική και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Στο ίδιο πνεύμα συνεργειών, όπως με τον ΔΑΑ, εντάσσεται και η συνεργασία μας με την ΕΝΟΑΑ για την προβολή του Αττικού οίνου και του αμπελώνα της Αττικής, εμπλουτίζοντας ουσιαστικά την εμπειρία του επισκέπτη.

Η ένταξη στοιχείων από τη Βαρκελώνη στην ερευνά βοηθά να μιλάμε με κοινή βάση και πραγματικά δεδομένα. Πόλεις όπως αυτή διαθέτουν μηχανισμούς real-time πληροφόρησης. Για να σχεδιάσουμε ολοκληρωμένα, όμως, δεν αρκεί να βλέπουμε μόνο τις ξενοδοχειακές κλίνες· η φέρουσα ικανότητα απαιτεί πλήρη εικόνα και της βραχυχρόνιας μίσθωσης και των διαμερισμάτων, στοιχεία που σήμερα λείπουν.

Όπως κάθε χρόνο, επαναφέρουμε με έμφαση το ζήτημα των υποδομών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.

Η Αθήνα έχει περιθώρια ανάπτυξης, αλλά έχει και περιθώρια καλυτέρευσης. Το στοίχημα είναι ένα: να κινηθούμε έγκαιρα, με σχέδιο και συνεργασίες, αξιοποιώντας τα δεδομένα, πριν αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που άλλοι προορισμοί ήδη βιώνουν.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΕΝΟΑΑ, κ. Μυλωνά, για την ευγενική προσφορά του δώρου της εκδήλωσης, τον κ. Μαρινάκο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς και τους φοιτητές που συνέβαλαν ενεργά στη διεξαγωγή της έρευνας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης στον καθηγητή κ. Καλογερόπουλο και την ομάδα φοιτητών της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αναβύσσου για την πολύτιμη υποστήριξη της σημερινής εκδήλωσης.»

Ο κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), ΔΑΑ

O Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς δήλωσε:

«Η ετήσια έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών της Αττικής, πέραν του θεσμικού πλέον χαρακτήρα της, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης για τον προορισμό μας, καθώς αποτυπώνει την εμπειρία των επισκεπτών μας, με βάση ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Το 2025, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη δυναμική της Αθήνας ως ελκυστικού προορισμού καθόλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η εξαιρετική θέση της Αθήνας στον διεθνή τουριστικό χάρτη είναι αποτέλεσμα διαρκούς και συστηματικής συνεργασίας όλων των κρίκων της αλυσίδας «ταξίδι–τουρισμός»: αεροδρομίου, ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών, φορέων της πόλης και Πολιτείας.

Η ανάπτυξη αυτή, όμως, συνοδεύεται και από ευθύνη: απαιτεί επενδύσεις, συνέργειες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε υποδομές, λειτουργικότητα και ποιότητα εμπειρίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το εμβληματικό Πρόγραμμα Επέκτασης του αεροδρομίου μας αποτελεί κρίσιμη επένδυση στις υποδομές της χώρας με στόχο έναν προορισμό ανταγωνιστικό, βιώσιμο και φιλικό για επισκέπτες και κατοίκους.»

Από αριστερά: Ο κ. Ευγένιος Βασιλικός, Πρόεδρος, ΕΞΑ, η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, ΔΑΑ, η κ. Μαριπόλα Κώτση, Τομεάρχης Έρευνας Αγοράς, ΔΑΑ και ο κ. Stefan Merkenhof, Managing Consultant, GBR Consulting

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, ανέφερε:

«Τα αποτελέσματα της φετινής ετήσιας έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών της Αττικής, ποσοτικά και ποιοτικά, αναδεικνύουν έναν προορισμό με ισχυρή ελκυστικότητα, υψηλή συνολική ικανοποίηση και σαφή συναισθηματική σύνδεση με τους επισκέπτες του. Την ίδια στιγμή, η έρευνα φωτίζει και τα σημεία που χρειάζονται προσοχή: την ποιότητα του δημόσιου χώρου, την καθαριότητα, την προσβασιμότητα, την καλύτερη αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και των νησιών του Αργοσαρωνικού, την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των υποδομών, καθώς και τις δυνατότητες διαμόρφωσης ειδικότερων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Ευχαριστούμε θερμά την ΕΞΑ και την GBR Consulting για τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία. Η Αθήνα έχει αποδείξει ότι μπορεί να εξελίσσεται όταν οι κρίκοι της αλυσίδας ταξίδι–τουρισμός λειτουργούν συντονισμένα. Συνεχίζουμε, αξιοποιώντας τα δεδομένα των ερευνών, με στόχο να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της Αθήνας ως σύγχρονου, βιώσιμου, ανταγωνιστικού και φιλικού προορισμού για επισκέπτες και κατοίκους».

Υπενθυμίζουμε πως τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν στα συμπεράσματα που προκύπτουν από δύο ξεχωριστές ετήσιες έρευνες ικανοποίησης επισκεπτών που διεξάγουν αυτόνομα η Ένωση Ξενοδόχων της Αθήνας στα ξενοδοχεία – μέλη της, σε συνεργασία με την GBR Consulting και ο ΔΑΑ κατά την αναχώρηση των επιβατών από την πρωτεύουσα. Από τις απαντήσεις των επισκεπτών σε κοινό ερωτηματολόγιο αλλά και από τα στοιχεία κίνησης και απόδοσης ΕΞΑ & ΔΑΑ του έτους, τα τελευταία χρόνια προκύπτουν πλήθος επικαιροποιημένες πληροφορίες για το προφίλ και την προέλευση των επισκεπτών της Αθήνας κάθε τουριστικής χρονιάς, για τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις προτιμήσεις τους, για τις τάσεις των αγορών, για τα σημεία που χρήζουν προσοχής και νέας προσέγγισης κ.ά. Οι επισκέπτες, βαθμολογούν προορισμό, προσφερόμενες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, εξηγούν τις επιλογές τους και εκφράζονται ελεύθερα για όσα βίωσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Τα ευρήματα των συγκεκριμένων ερευνών είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση προσφέροντας πλούσιο υλικό προς μελέτη από όλους - όσοι ενασχολούνται με την ανάλυση της τουριστικής αγοράς, την τουριστική πολιτική, την τουριστική προβολή και το τουριστικό marketing, ή χειρίζονται σε πολιτειακό επίπεδο θέματα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά.

