Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους λόγω τροχαίων ατυχημάτων.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώθηκαν δύο σοβαρά τροχαία που έχουν προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις.

Στην κάθοδο του Κηφισού, πριν από λίγο είχαμε καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και δυσχέρεια στη ροή της κυκλοφορίας. Το τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα βαν, ένα επαγγελματικό φορτηγάκι και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, όταν ένας οδηγός φέρεται να φρέναρε απότομα, με αποτέλεσμα τα τρία οχήματα που ακολουθούσαν να συγκρουστούν διαδοχικά με ταχύτητα.

Την ίδια ώρα, στο Παλαιό Φάληρο, μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολώνα στη Λεωφόρο Αμφιθέας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λεωφόρο Συγγρού, από το ύψος της οδού Αιάντος έως την οδό Αχιλλέως.

Η Τροχαία βρίσκεται και στα δύο σημεία, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω της αυξημένης συμφόρησης.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στον Κηφισό, με την κυκλοφορία να βρίσκεται στο «κόκκινο» σε μεγάλο τμήμα του οδικού άξονα. Η συμφόρηση εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα ήτοι από του Ρέντη μέχρι και την Λυκόβρυση δυσκολεύοντας ιδιαίτερα τη μετακίνηση των οδηγών. Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι δυνατόν.

Μικρές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό με την κίνηση να παραμένει αυξημένη σε αρκετά σημεία. Προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Πειραιά, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.

