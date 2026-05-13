Το παρασκήνιο της εσωτερικής πολυφωνίας.

Η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου μπορεί να αφορούσε τυπικά ένα δικαστικό αίτημα, πολιτικά όμως όπως φάνηκε «δίχασε» για τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Το «ψηφίζουμε κατά συνείδηση» που δοθηκε ως γραμμή από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ οδήγησε τελικά σε τρεις διαφορετικές στάσεις μέσα στη ΝΔ: άλλοι ψήφισαν υπέρ της άρσης, άλλοι κατά, ενώ δεκάδες βουλευτές προτίμησαν τη σιωπηλή αποχή.

Το αποτέλεσμα ήταν μια εικόνα εσωτερικής πολυφωνίας που δεν πέρασε απαρατήρητη στα κοινοβουλευτικά πηγαδάκια.

Το παρασκήνιο

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η επιτροπή δεοντολογίας είχε ανάψει το πράσινο φως για την άρση ασυλίας του Κυριακου Βελόπουλου μετά από μήνυση πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση αποφάσισε η Ολομέλεια.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Λύσης είχε ζητήσει ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του. Λίγες ημέρες μετά όμως η Ελληνική Λύση άλλαξε στάση, καλώντας και όλες τις υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Ομάδες να καταψηφίσουν.

Ο λόγος όπως εξήγησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας στα υπόλοιπα κόμματα, ήταν πως ο μηνυτής του Κυριάκου Βελόπουλου «συκοφαντεί» κατά συρροή το κόμμα, αποκαλώντας τα στελέχη του, μεταξύ άλλων, «παιδοβιαστές».

Μάλιστα ο Κώστας Χήτας έδωσε στα κόμματα και σχετικό υλικό με αναρτήσεις του πολιτευτή ενώ, ζήτησε και σήμερα από βήματος Ολομέλειας από τα κόμματα να καταψηφίσουν την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να ανακοινώνει τη γραμμή κατά συνείδηση στους βουλευτές της ΝΔ.

Ετσι οι περισσότεροι «γαλάζιοι» που συμμετείχαν, 25 τον αριθμό, επέλεξαν να καταψηφίσουν. Μεταξύ άλλων, κατά της άρσης ασυλίας ψήφισαν οι Μάκης Βορίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Γεωργαντάς, Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Πέτρος Σπανάκης, Χρήστος Σταϊκούρας και Μαρία Συρεγγέλα.

Στον αντίποδα, υπέρ της άρσης ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν, μεταξύ άλλων, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Μακάριος Λαζαρίδης, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Φώντας Μπαραλιάκος, Γιάννης Μπούγας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Θεόδωρος Σκυλακάκης και Σοφία Βούλτεψη.

Την ίδια ώρα 65 βουλευτές της πλειοψηφίας δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Αριστερά αλλά και η ΝΙΚΗ επέμειναν στην αρχική τους θέση, υπερψηφίζοντας την άρση της ασυλίας. Το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας ωστόσο δήλωσαν «παρών».

Αξίζει να σημειωθεί πως «παρών» δήλωσαν ο Παύλος Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Αριστερά.