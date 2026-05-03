Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς από την περιφέρεια προς την Αττική, με την κίνηση τώρα να είνα αυξημένη στην Αθηνών-Κορίνθου όπου, μέχρι στιγμής, σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο καθώς και στα διόδια Ελευσίνας.

Αντίθετα ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 61.041 και συγκεκριμένα 36.200 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 24.841 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.