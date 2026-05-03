Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς από την περιφέρεια προς την Αττική, με την κίνηση τώρα να είνα αυξημένη στην Αθηνών-Κορίνθου όπου, μέχρι στιγμής, σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο καθώς και στα διόδια Ελευσίνας.
Αντίθετα ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 61.041 και συγκεκριμένα 36.200 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 24.841 από την Αθηνών-Λαμίας.
Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.