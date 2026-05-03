Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«Η ατιμωρησία δεν μπορεί να διαρκεί επ’ αόριστον», τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στη συνάντησή του με τη Francesca Albanese, Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στον ρόλο της στην παρακολούθηση ζητημάτων που αφορούν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές σύστημα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ως προς την προστασία τους. Επισημάνθηκε ότι, παρά τις αντιδράσεις και τις πιέσεις που έχει δεχθεί, συνεχίζει να αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης σημεία της πρόσφατης έκθεσής της, στην οποία γίνεται αναφορά στον ρόλο διεθνών εταιρικών σχημάτων και στη σχέση οικονομικής δραστηριότητας με περιοχές υπό κατοχή, καθώς και στη μετατροπή συγκρούσεων σε πεδίο οικονομικού οφέλους για ορισμένους φορείς.

Τονίστηκε τέλος ότι η Αθήνα τοποθετείται υπέρ της ειρήνης και της ανάγκης για λογοδοσία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

