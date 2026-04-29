Με χαμηλότερες θερμοκρασίες και βροχές το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις αναμένονται την Πρωτομαγιά σε τουλάχιστον οκτώ περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεοδωρή Κολυδά.

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία εκτιμάται γύρω στους 14°C, με πιθανότητα να φτάσει έως και τους 17°C. Το Σαββατοκύριακο θα διατηρηθεί το ψυχρό σκηνικό, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται περίπου στους 15°C, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή άνοδος.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 12°C, με την ελάχιστη κοντά στους 9°C. Το Σάββατο προβλέπεται μικρή άνοδος στους 14°C και την Κυριακή στους 16°C.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η Θεσσαλονίκη εμφανίζει το πιο ενισχυμένο σήμα υετού. Στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχοπτώσεις, με τη μέση ενδεικτική τιμή να φτάνει περίπου τα 18 mm.

Η ανάρτηση Κολυδά

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ- ΠΩΣ ΤΙΣ «ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με αφορμή τη μεταβολή του καιρού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, επιχειρούμε να δούμε όχι μόνο «τι δείχνουν» τα μοντέλα, αλλά και πώς πρέπει να τα διαβάζουμε σωστά. Μέσα από χάρτες υετού, στοιχεία από το Windy και πιθανολογικά μετεωγράμματα, παρουσιάζουμε τις εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές σε 8 περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου το σήμα του υετού εμφανίζεται πιο έντονο.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0a9Jxkjmgx7WpHGRcNsL81b8eMDk8gjTRZzSoux6UD419taUZ1ERgymzBUSz8SJJjl&id=760859466}