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Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (09/06).

Χειροπέδες σε τρία άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας πέρασαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης ως υπαίτια για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φίλυρο το μεσημέρι της Τρίτης (09/06).

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό. Μάλιστα, στον έναν ημεδαπό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν την Τετάρτη (10/06) ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και πεζοπόρα τμήματα της 2ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ. Από αέρος συνέδραμαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας εντατικά ρίψεις νερού.

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