Πού δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι υποψήφιοι φέτος - Ποια μαθήματα θα καθορίσουν την έκβαση στις Βάσεις 2026, οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατανομή των βαθμολογιών.

Μετά τη χθεσινή «αυλαία» των Πανελληνίων για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και τη διαδικασία της βαθμολόγησης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η εκπαιδευτική κοινότητα επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα πρώτα μηνύματα που στέλνουν τα γραπτά των υποψηφίων με φόντο τις Βάσεις 2026.

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι πρώτες εκτιμήσεις από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς επιτρέπουν μια πρώτη προσέγγιση της φετινής εικόνας.

Το βασικό χαρακτηριστικό των φετινών Πανελληνίων φαίνεται να είναι η αυξημένη απαίτηση για ουσιαστική κατανόηση, συνδυαστική σκέψη και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε νέα δεδομένα. Σε αρκετά μαθήματα, η απλή αποστήθιση και η τυποποιημένη προετοιμασία δεν ήταν αρκετές για να εξασφαλίσουν υψηλές επιδόσεις, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις στην κατανομή των αριστούχων.

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, η εικόνα εμφανίζεται πιο σύνθετη από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε. Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία αποτέλεσε ένα από τα μαθήματα που αναμένεται να αφαιρέσουν μονάδες από αρκετούς υποψηφίους, καθώς απαιτούσε ώριμη σκέψη, επαρκή επιχειρηματολογία και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. Παράλληλα, τόσο τα Αρχαία Ελληνικά όσο και τα Λατινικά φαίνεται ότι ανέβασαν τον βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τις προσδοκίες πολλών μαθητών. Στα Αρχαία, το άγνωστο κείμενο προβλημάτισε εξαιτίας των γλωσσικών απαιτήσεων και της ανάγκης ακριβούς απόδοσης του νοήματος, ενώ και στα Λατινικά αρκετά ζητούμενα απαιτούσαν ουσιαστική γνώση και όχι μηχανιστική αναπαραγωγή της θεωρίας γεγονός που σύμφωνα με τους βαθμολογητές θα περιορίσει τον όγκο των αριστούχων και ιδίως αυτών που περίμεναν ότι θα πετύχουν εύκολα ένα 20αρι όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Αναταράξεις στο Πεδίο θα δημιουργήσει και η Ιστορία καθώς η φετινή εξέταση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε χρονολογίες, ποσοστά και ευρύτερα στατιστικά στοιχεία, τα οποία κλήθηκαν να ανακαλέσουν και να αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια εξεταστική συνθήκη στην οποία ευνοήθηκαν περισσότερο οι μαθητές που βασίζονται στην απομνημόνευση και στη συστηματική αναπαραγωγή συγκεκριμένων λεπτομερειών, παρά εκείνοι που προσεγγίζουν το μάθημα με καθαρά αναλυτική ή συνθετική λογική. Η έντονη παρουσία αριθμητικών δεδομένων στη διαμόρφωση των θεμάτων είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα η ικανότητα ακριβούς αποστήθισης. Μαθητές που είχαν επενδύσει σημαντικό χρόνο στην απομνημόνευση λεπτομερειών, όπως ακριβείς ημερομηνίες, ποσοστά πληθυσμών ή επιμέρους στατιστικά στοιχεία ιστορικών γεγονότων, βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με όσους είχαν εστιάσει περισσότερο στην κατανόηση των ιστορικών διεργασιών και στη σύνδεση των γεγονότων. Ως αποτέλεσμα, δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες, με πιθανή μετατόπιση του συνόλου των επιδόσεων προς πιο μεσαία επίπεδα. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ιδιαίτερα υψηλών βαθμών ενδέχεται να είναι περιορισμένος, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει συνολικά την εικόνα του πεδίου, αλλά και τη μάχη των υποψηφίων για τις υψηλόβαθμες σχολές. Παρά τις δυσκολίες αυτές σε γενικές γραμμές, οι Ανθρωπιστικές Σπουδές εξακολουθούν να εμφανίζουν προοπτικές για σημαντικό αριθμό υψηλών βαθμολογιών, καθώς δεν καταγράφηκαν ακραίες αποκλίσεις στη συνολική δυσκολία των μαθημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, τα Μαθηματικά φαίνεται να επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο τους ως βασικού παράγοντα διαφοροποίησης των υποψηφίων. Το Δ θέμα χαρακτηρίστηκε από πολλούς εκπαιδευτικούς ως ιδιαίτερα απαιτητικό, απαιτώντας συνθετική σκέψη, βαθιά κατανόηση των εννοιών και ικανότητα διαχείρισης πολύπλοκων συλλογισμών. Αρκετοί εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο θέμα ενδέχεται να στερήσει το άριστα ακόμη και από πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές, περιορίζοντας τον αριθμό των γραπτών που θα κινηθούν στην περιοχή του 19 και του 20.

Αντίθετα, στη Φυσική τα θέματα φέτος χαρακτηρίζονται ως σαφώς πιο προσιτά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που δημιούργησε την αίσθηση ότι οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι είχαν περισσότερες δυνατότητες να κινηθούν προς υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, παρά την πιο «φιλική» εικόνα της Φυσικής και τη σταθερότητα των Μαθηματικών, η συνολική πορεία των βάσεων δεν αναμένεται να παρουσιάσει ανοδική τάση. Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την τελική εικόνα είναι η Χημεία, η οποία φέτος κρίθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, με τα θέματα να ανεβάζουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της εξέτασης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο 3ο θέμα, το οποίο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς θεωρείται από τα πιο απαιτητικά θέματα Οργανικής Χημείας που έχουν τεθεί ποτέ στις Πανελλήνιες. Η πολυπλοκότητα της προσέγγισης, ο συνδυασμός εννοιών και η ανάγκη βαθιάς κατανόησης της ύλης δημιούργησαν σημαντικά εμπόδια ακόμη και σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Συνεπώς, παρότι ορισμένα μαθήματα εμφανίστηκαν πιο βατά, η συνολική εικόνα της Χημείας φαίνεται να λειτουργεί εξισορροπητικά, συγκρατώντας τις επιδόσεις και, κατ’ επέκταση, τις βάσεις εισαγωγής σε επίπεδα αντίστοιχα ή και ελαφρώς χαμηλότερα από τα περσινά.

Στις Σπουδές Υγείας στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η μεγαλύτερη συζήτηση επικεντρώνεται στη Χημεία. Αν και πριν από τις εξετάσεις πολλοί θεωρούσαν ότι η Φυσική θα αποτελούσε το μάθημα που θα δημιουργούσε τις μεγαλύτερες δυσκολίες, η πραγματικότητα φαίνεται να ήταν διαφορετική. Το φετινό επίπεδο εξέτασης της Χημείας προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε εκπαιδευτικούς και υποψηφίους, καθώς τα θέματα χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα απαιτητικά, χρονοβόρα και με αυξημένες ανάγκες συνδυαστικής σκέψης.

Οι μαθητές κλήθηκαν να συνδέσουν γνώσεις από διαφορετικά κεφάλαια, να διαχειριστούν σύνθετα ερωτήματα και να ανταποκριθούν σε μια εξέταση που απαιτούσε όχι μόνο γνώση αλλά και στρατηγική διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου. Δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι η Χημεία θα αποτελέσει ένα από τα μαθήματα που θα επηρεάσουν περισσότερο την κατανομή των πολύ υψηλών βαθμολογιών στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Απαιτητική χαρακτηρίζεται και η εικόνα στη Βιολογία, όπου τα θέματα απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και δυνατότητα σύνθεσης γνώσεων. Η εξέταση δεν άφηνε πολλά περιθώρια για επιφανειακή προσέγγιση των εννοιών, με αποτέλεσμα να αναμένεται μεγαλύτερη διαβάθμιση στις επιδόσεις των υποψηφίων. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι οι απόλυτα υψηλές βαθμολογίες θα είναι περιορισμένες, καθώς ακόμη και πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με θέματα που δεν επέτρεπαν εύκολες ή «αυτόματες» απαντήσεις. Η ανάγκη για ακρίβεια, η πολυπαραγοντική προσέγγιση ορισμένων θεμάτων και η αυξημένη δυσκολία στη σύνθεση των απαντήσεων φαίνεται να λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την επίτευξη των κορυφαίων επιδόσεων. Παράλληλα, αναμένεται μια σαφής συγκέντρωση των επιδόσεων σε μια πιο «μεσαία» βαθμολογική ζώνη, με το εύρος 15-18 να αποκτά ιδιαίτερο βάρος στη συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ομοιομορφία στην επίδοση των υποψηφίων, αλλά περισσότερο μια τάση περιορισμού των ακραίων τιμών, τόσο προς την κορυφή όσο και προς τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, (Οικονομίας και Πληροφορικής), η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται από τις φετινές Πανελλήνιες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα δύο βασικά μαθήματα κατεύθυνσης φαίνεται να λειτούργησαν με διαφορετικές μορφές απαιτητικότητας, επηρεάζοντας συνδυαστικά την τελική κατανομή των επιδόσεων. Για την Πληροφορική, τα θέματα κινήθηκαν σε επίπεδο διαβαθμισμένης δυσκολίας, αντίστοιχο με εκείνο των περσινών εξετάσεων, χωρίς να καταγράφονται έντονες αποκλίσεις ως προς τη δομή και τη φιλοσοφία της εξέτασης. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν, ωστόσο η ανάγκη σωστής κατανόησης των ζητουμένων και η προσεκτική διαχείριση των αλγοριθμικών βημάτων παρέμειναν καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη υψηλών βαθμολογιών. Αίσθηση παρουσιάζει η εικόνα της Οικονομίας.

Μετά από αρκετές χρονιές κατά τις οποίες καταγράφονταν υψηλά ποσοστά αριστούχων, τα φετινά θέματα έκαναν την διαφορά και σίγουρα οι βαθμολογικές ανακατατάξεις αναμένονται με ενδιαφέρον καθώς οι υποψήφιοι κλήθηκαν να επιδείξουυ όχι μόνο θεωρητική γνώση αλλά και ικανότητα συνδυαστικής σκέψης και εφαρμογής. Με δεδομένο ότι και τα Μαθηματικά κινήθηκαν σε επίπεδα αντίστοιχα με τα περσινά, η διαφοροποίηση στις τελικές επιδόσεις του 4ου Πεδίου αναμένεται να προκύψει κυρίως από την εικόνα που θα διαμορφωθεί στις ΑΟΘ. Το συγκεκριμένο μάθημα, λόγω της βαρύτητάς του στη συνολική βαθμολογία, ενδέχεται να λειτουργήσει καθοριστικά στη διαμόρφωση των βάσεων και της τελικής κατάταξης των υποψηφίων. Εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι βαθμολογίες άνω του 18 θα παρουσιάσουν μικρή υποχώρηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πορεία των απόλυτων αριστούχων, καθώς τα 20άρια δεν φαίνεται να είναι τόσο πολλά όσο τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια συνδυαστικά και με την Πληροφορική που φαίνεται να συνέβαλε στη γενικότερη διαφοροποίηση των βαθμολογιών, αναμένονται σημαντικές ανακατατάξεις βαθμολογικές στο Πεδίο.

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Ποιο πεδίο δεν θα διαταραχθεί ιδιαιτέρως στις Βάσεις 2026

Σε γενικές γραμμές πάντως από τα τέσσερα Πεδία φαίνεται ότι η βαθμολογική εικόνα εμφανίζεται σχετικά πιο «ελεγχόμενη» στο 1ο Πεδίο, με τους υποψηφίους να καταφέρνουν, σε μεγάλο βαθμό, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θεμάτων, χωρίς ακραίες αποκλίσεις στις επιδόσεις. Ωστόσο, η διατύπωση αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι και εκεί υπήρξαν πολλά σημεία αυξημένης δυσκολίας, τα οποία θα λειτούργησαν αναπόφευκτα ως φίλτρο για τη διάκριση των πιο προετοιμασμένων μαθητών. Αντίθετα, στις υπόλοιπες κατευθύνσεις η εικόνα είναι πιο σύνθετη, καθώς οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν απαιτητικά θέματα σε μαθήματα-κλειδιά, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την κατανομή των υψηλών βαθμολογιών. Η αυξημένη συνδυαστική απαίτηση, η ανάγκη για καλή διαχείριση χρόνου και η έντονη παρουσία θεμάτων που απαιτούσαν σε βάθος κατανόηση της ύλης φαίνεται να περιόρισαν τις δυνατότητες επίτευξης των απόλυτα υψηλών επιδόσεων.

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων - Οι επικρατέστερες ημερομηνίες

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από την ανάλυση της δυσκολίας των θεμάτων στην αποτύπωση του τελικού αποτελέσματος. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα αποτελέσει το πρώτο σαφές σημείο αναφοράς για την πραγματική αποτίμηση της φετινής εξεταστικής διαδικασίας, ενώ η διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής θα δείξει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον συνολικό αντίκτυπο των φετινών θεμάτων στις ισορροπίες μεταξύ των επιστημονικών πεδίων και των σχολών υψηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews η έκδοση των βαθμολογιών της πρώτης φάσης των Πανελληνίων 2026 για όλα τα βασικά μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τοποθετείται χρονικά έως τις 26 Ιουνίου, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου ήτοι γύρω στις 8 του μήνα. Οι ημερομηνίες που μελετώνται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ για την ανακοίνωση των βαθμολογιών είναι η Πέμπτη 25 και η Παρασκευή 26 Ιουνίου. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, όμως μια από τις δύο ημερομηνίες θα σημάνει «λευκό καπνό» για την ανακοίνωση των βαθμολογιών.Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία υπολογισμού των μορίων και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που θα οδηγήσει σταδιακά στην τελική επιλογή σχολών και τμημάτων. Παραδοσιακά οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov. Σε δεύτερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση κάθε Ειδικού Μαθήματος θα «τρέξει» η διαδικασία και για τις βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Με όλα αυτά τα δεδομένα και τις αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (σε υποχρεωτικά μαθήματα, ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) προκύπτει η τελική βαθμολογία και τα αντίστοιχα μόρια ώστε να γίνουν οι αναγωγές που απαιτούνται από πλευράς υποψηφίων για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν έχοντας πάντα κατά νου και το δεδομένο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Με το βλέμμα στραμμένο στις Βάσεις 2026

Τότε θα γίνει σαφές αν οι πρώτες αυτές εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται και ποια επιστημονικά πεδία θα αναδείξουν τους περισσότερους αριστούχους. Παράλληλα, θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει και η εικόνα των βάσεων εισαγωγής, οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από την κατανομή των υψηλών βαθμολογιών και τις διαφοροποιήσεις που φαίνεται να καταγράφονται στα μαθήματα-κλειδιά κάθε πεδίου. Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 δρομολογείται για τα τέλη Ιουλίου με την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 του μήνα να «κονταροχτυπιούνται» για την μέρα που αδημονούν όλοι οι υποψήφιοι.