Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για τους Onirama και την απόφαση που πάρθηκε να απέχουν για ένα χρονικό διάστημα τα μέλη μεταξύ τους επαγγελματικά.

Ως μία ωφέλιμη αλλά δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Θοδωρής Μαραντίνης την παύση του συγκροτήματος Onirama.

Ο τραγουδιστής, το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ένα από τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η απόφαση να διακοπεί η συνεργασία των Onirama με σκοπό το κάθε μέλος να επαναπροσδιοριστεί επαγγελματικά.

«Είναι ωραίο κάποια στιγμή, κάποια πράγματα να βάζεις μία άνω τελεία, γιατί εγώ έτσι το λέω. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύει ούτε στο «ποτέ», ούτε στο «πάντα». Αυτό που μου αρέσει να λέω για τους Onirama και αυτό που έχει συμβεί τώρα, ήταν να βάλουμε μία άνω τελεία. Έκρινα ότι αυτό είναι καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο, ίσως και σοφό αν μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ…».

Μιλώντας για την απόφαση που πήραν ως συγκρότημα, ο Θοδωρής Μαραντίνης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα μέλη να ξανασυναντηθούν επαγγελματικά στο μέλλον: «Παρόλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εμένα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, όπως δυσκολεύτηκαν και τα παιδιά. Το κατανοήσαμε όλοι όμως ότι είναι ωραίο πριν αρχίσει μία φθορά, ή οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να προκύψει, να κάνουμε μία μικρή παύση. Να φρεσκαριστούμε όλοι με διάφορους τρόπους και θεωρώ ότι στο μέλλον σίγουρα θα ξαναβρεθούμε κάπου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djbearuiw77d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τον επηρέασε επαγγελματικά η απόφαση της παύσης των Onirama: «Θεωρώ ότι είναι σοφό να μπορείς να αντιληφθείς κάτι πότε πρέπει να μπορείς να το σταματήσεις για να μην σε σταματήσει. Εμείς νομίζω, βρήκαμε το χρόνο και τη στιγμή που έπρεπε να το σταματήσουμε μαζί. Κατάλαβα ότι αυτό εμένα μου έχει δώσει μία ώθηση στο να ξανά προσδιοριστώ, μου βγάζει μία δημιουργικότητα».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα σχόλια και στις κριτικές που έλαβε από ανθρώπους για την απόφασή του να «διαλυθούν» ως συγκρότημα, εξηγώντας ωστόσο ότι παρόμοιες κριτικές είχε λάβει και στην αρχή της καριέρας τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djbeqprg787d?integrationId=40599y14juihe6ly}