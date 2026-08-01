Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, το ΕΚΑΒ συνεχίζει να καλύπτει την περιοχή με τρία ασθενοφόρα οχήματα, τα οποία παραμένουν σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού προκύψει.

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στη Φωκίδα και στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Έξι ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στις δύο περιοχές, ενώ δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα διακομίστηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και είναι καλά στην υγεία τους.

Ειδικότερα, για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Σκαλώματος, τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σ επιφυλακή, ενώ, αναλόγως της εξέλιξης του συμβάντος και των αναγκών που προκύπτουν, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο των προληπτικών απομακρύνσεων και για λόγους ασφαλείας, δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ένα από την περιοχή Πευκάκι και ένα από το Ευπάλιο, έχουν διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι διακομιδές πραγματοποιήθηκαν προληπτικά, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις προαναφερόμενες περιοχές.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι προληπτικές απομακρύνσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, τα αρμόδια Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσαρμόζοντας την επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων βάσει των αναγκών που προκύπτουν.