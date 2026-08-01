Με ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο έχουν να τα βάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που συνεχίζει να καίει στο Πόρτο Γερμενό το Σάββατο 1/8 καταστρέφοντας ότι βρει μπροστά της.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια ο καπνός από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό έχει φτάσει ως τη Λιβύη δείχνοντας το μέγεθος της πυρκαγιάς.
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«Διανύοντας απόσταση πάνω από 600 km ο καπνός από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έφτασε μέχρι τη Βεγγάζη της Λιβύης» ανέφερε.
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