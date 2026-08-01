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Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει το μέγεθος της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Με ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο έχουν να τα βάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που συνεχίζει να καίει στο Πόρτο Γερμενό το Σάββατο 1/8 καταστρέφοντας ότι βρει μπροστά της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια ο καπνός από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό έχει φτάσει ως τη Λιβύη δείχνοντας το μέγεθος της πυρκαγιάς.

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«Διανύοντας απόσταση πάνω από 600 km ο καπνός από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έφτασε μέχρι τη Βεγγάζη της Λιβύης» ανέφερε.

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