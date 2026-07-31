Το τρυφερό στιγμιότυπο με τη Ρία Ελληνίδου στη σκηνή.

Η Ρία Ελληνίδου το τελευταίο χρονικό διάστημα ταξιδεύει σε πόλεις της Ελλάδας προκειμένου να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες της εμφανίσεις και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν λείπει από το πλευρό της.

Το ζευγάρι, φαίνεται πως περνά πολύτιμο χρόνο μαζί, με τον επιχειρηματία να δίνει το «παρών» στις περισσότερες εμφανίσεις της. αυτή τη φορά ωστόσο, είχε για παρέα και τον γιο του, τον Πάρη.

Πατέρας και γιος βρέθηκαν στο κοινό την ώρα που η Ρία Ελληνίδου βρισκόταν στη σκηνή και η αντίδρασή της όταν τους είδε ήταν αξιολάτρευτη.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο μέσω Instagram stories απαθανατίζοντας την αγαπημένη του να ερμηνεύει το τραγούδι «Όλα από εσένα».

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Όταν εκείνη τους εντόπισε στο κοινό, τους κοίταξε για λίγο και στη συνέχεια τους έστειλε, με μία κίνηση του χεριού της, ένα νοητό φιλί.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ξεκίνησε το βίντεο απαθανατίζοντας τον μικρό Πάρη να παρακολουθεί την Ρία Ελληνίδου στη σκηνή, με το πιο γλυκό στιγμιότυπο και το φιλί της ερμηνεύτριας να ολοκληρώνει την τρυφερή στιγμή.

Το ζευγάρι, αν και στην αρχή κρατούσε τη σχέση του έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν αρχίσει να μοιράζονται όλο και περισσότερα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς τους ακόλουθους, αποκαλύπτοντας μερικές από τις καθημερινές τους στιγμές.