Η νέα ανάρτηση του ηθοποιού που, ίσως, σχετίζεται με το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Με μία αινιγματική ανάρτηση επέστρεψε ο Ιωάννης Παπαζήσης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μέσα από την οποία εκφράζει ορισμένες από τις σκέψεις του σχετικά με το επάγγελμα του ηθοποιού και την ικανότητα να χτίζει έναν ρόλο από το μηδέν.

Ο γνωστός ηθοποιός χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για το νέο του επαγγελματικό εγχείρημα παραθέτει μερικές από τις σκέψεις του σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθεί ο καλλιτέχνης.

Όπως εξήγησε, κάθε καινούργιος ρόλος απαιτεί αφοσίωση και «αναγκάζει» τον ηθοποιό να ακολουθήσει έναν διαφορετικό χρόνο προκειμένου να κατανοήσει τον χαρακτήρα που καλείται να ενσαρκώσει.

Κλείνοντας μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι αυτό που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητικό:

«Η διαδικασία του να χτίσεις έναν ρόλο από το μηδέν περιλαμβάνει την σύνθλιψη του εγώ.. αυτά που είσαι αυτό που νοιώθεις στην παρούσα φάση ακόμα και αυτό που πιστεύεις ότι οι άλλοι δεν βλέπουνε ή και το αντίθετο σε εσένα. Με λίγα λόγια οφείλεις να γίνεις άχρονος. Εκτός εποχής εκτός καταστάσεων εκτός συναισθημάτων. Απλά μηδέν. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο έρχεται. να περνάτε όμορφα. Καλημέρα..», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Παπαζήσης.

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