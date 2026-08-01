Τι έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις.

Δύο πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη Βοιωτία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα πύρινα μέτωπα έχουν δοκιμάσει τις αντοχές όσων επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης παρουσίασε έντονη αδιαθεσία μετά την πολύωρη προσπάθειά του στο μέτωπο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήβας. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη καρδιολογικό επεισόδιο και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Παράλληλα, ένας ακόμη πυροσβέστης που συμμετείχε στις επιχειρήσεις στη Βοιωτία χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας πολλαπλά μέτωπα υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με τις υψηλές θερμοκρασίες, τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη δραστηριότητα των πυρκαγιών να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους.