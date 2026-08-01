Η Ζαπορίζια παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς οποιαδήποτε σοβαρή βλάβη στα συστήματα ασφαλείας θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα από τα όρια της εμπόλεμης ζώνης.

Ανησυχία προκαλεί η νέα διακοπή της εξωτερικής ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, καθώς η μεγαλύτερη πυρηνική εγκατάσταση της Ευρώπης βρέθηκε εκ νέου χωρίς κανονική σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η παροχή εξωτερικής ηλεκτρικής ενέργειας προς τον σταθμό διακόπηκε, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι ακριβείς αιτίες του προβλήματος. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης.

Η απώλεια της εξωτερικής τροφοδοσίας αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα ασφαλείας για έναν πυρηνικό σταθμό, καθώς η σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης και των μηχανισμών ασφαλείας των αντιδραστήρων.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα με τις γραμμές ηλεκτροδότησης από την έναρξη του πολέμου. Η ΙΑΕΑ έχει καταγράψει αρκετές περιπτώσεις απώλειας εξωτερικής παροχής, γεγονός που έχει προκαλέσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που δημιουργεί η στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη νέα διακοπή, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά την κατάσταση λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του σταθμού για την πυρηνική ασφάλεια στην περιοχή.