Ανησυχία προκαλεί η νέα διακοπή της εξωτερικής ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, καθώς η μεγαλύτερη πυρηνική εγκατάσταση της Ευρώπης βρέθηκε εκ νέου χωρίς κανονική σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η παροχή εξωτερικής ηλεκτρικής ενέργειας προς τον σταθμό διακόπηκε, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι ακριβείς αιτίες του προβλήματος. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης.
Η απώλεια της εξωτερικής τροφοδοσίας αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα ασφαλείας για έναν πυρηνικό σταθμό, καθώς η σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης και των μηχανισμών ασφαλείας των αντιδραστήρων.
Ο σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα με τις γραμμές ηλεκτροδότησης από την έναρξη του πολέμου. Η ΙΑΕΑ έχει καταγράψει αρκετές περιπτώσεις απώλειας εξωτερικής παροχής, γεγονός που έχει προκαλέσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που δημιουργεί η στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη νέα διακοπή, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά την κατάσταση λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του σταθμού για την πυρηνική ασφάλεια στην περιοχή.