Το κυμαινόμενο πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν παραμένει στα επίπεδα του Ιουνίου, με χρέωση 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητα τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο, απορροφώντας πλήρως τη μικρή αύξηση που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού και διατηρώντας σταθερό το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, το κυμαινόμενο πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν παραμένει στα επίπεδα του Ιουνίου, με χρέωση 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ αμετάβλητο διατηρείται και το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4All, με τιμή 0,13708 ευρώ ανά κιλοβατώρα, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για τους καταναλωτές που επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία.

Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, το ΔΕΗ myHomeEnter συνεχίζει να προσφέρεται με χρέωση 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το ΔΕΗ myHomeOnline με 0,142 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ και στα δύο προγράμματα η χρέωση στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης διαμορφώνεται στα 0,132 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Για τα νοικοκυριά με υψηλότερες καταναλώσεις, το πρόγραμμα ΔΕΗ myHome Maxima διατηρεί σταθερή τιμή 0,141 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 600 κιλοβατώρες και 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα για την κατανάλωση που υπερβαίνει το όριο αυτό, με διάρκεια σύμβασης 18 μηνών.

Παράλληλα, το διετές πρόγραμμα ΔΕΗ myHomeEnterTwo εξακολουθεί να προσφέρει σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης η τιμή διαμορφώνεται στα 0,105 ευρώ ανά κιλοβατώρα, δίνοντας στα νοικοκυριά τη δυνατότητα καλύτερου μακροπρόθεσμου προγραμματισμού του ενεργειακού τους κόστους.

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Η επιχείρηση συνεχίζει επίσης να διαθέτει το πρόγραμμα ΔΕΗ myHome Plan, το οποίο προβλέπει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο, απευθυνόμενο σε καταναλωτές που επιδιώκουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις ενεργειακές τους δαπάνες.

Τέλος, στον τομέα των δυναμικών τιμολογίων, η ΔΕΗ προσφέρει τα προγράμματα myHome Dynamic και myBusiness Dynamic, μέσω των οποίων νοικοκυριά και επιχειρήσεις που διαθέτουν έξυπνο μετρητή μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους στις ωριαίες διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς, επιτυγχάνοντας καλύτερο έλεγχο του ενεργειακού τους κόστους.