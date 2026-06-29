Κατά την κατασκευαστική φάση δημιουργήθηκαν εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν συμφωνηθεί και αντισταθμιστικά έργα για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκαν τα εννέα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα της κοινοπραξίας ΔΕΗ και RWE στη Δυτική Μακεδονία, συνολικής ισχύος 930 MWp (884 MWac), ανεβάζοντας σχεδόν στο 1 GW τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των έργων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια εκτιμάται ότι επαρκεί για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών περισσότερων από 400.000 νοικοκυριών, ενώ παράλληλα βρίσκονται υπό κατασκευή νέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 567 MWp.

Τα έργα αναπτύχθηκαν εντός των ορίων του πρώην λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου από τη ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, την κοινή εταιρεία της RWE, η οποία κατέχει το 51%, και της ΔΕΗ με ποσοστό 49%, σηματοδοτώντας τη μετατροπή της πρώην λιγνιτικής περιοχής σε έναν νέο κόμβο καθαρής ενέργειας. Κατά την κατασκευαστική φάση δημιουργήθηκαν εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν συμφωνηθεί και αντισταθμιστικά έργα για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Οι δύο ενεργειακοί όμιλοι συνεχίζουν παράλληλα την ανάπτυξη νέων έργων στην Κεντρική Μακεδονία. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα Κοτύλη και Νέο Συράκιο, συνολικής ισχύος 567 MWp, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2027 και θα μπορούν να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 240.000 νοικοκυριών.