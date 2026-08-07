Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων εξαγορών της ΔΕΗ στις δύο αγορές, με την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW στην Ουγγαρία και χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία.

Σε μία ακόμη στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της προχωρά η ΔΕΗ, υπογράφοντας συμφωνία με τη γερμανική ABO Energy για την εξαγορά των θυγατρικών της σε Πολωνία και Ουγγαρία, μαζί με χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 2 GW. Η συμφωνία εντάσσεται στο επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026-2030 και ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμά του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΔΕΗ αποκτά τις εταιρείες ABO Energy Polska και ABO Energy Hungary, ενσωματώνοντας δύο πλήρως στελεχωμένες πλατφόρμες ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και τις εξειδικευμένες ομάδες τους. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 29 εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs), με 99 MW φωτοβολταϊκών έργων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ή στο στάδιο ολοκλήρωσης, καθώς και περισσότερα από 2 GW έργων φωτοβολταϊκών, αιολικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων εξαγορών της ΔΕΗ στις δύο αγορές, με την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW στην Ουγγαρία και χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία, επιταχύνοντας την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού της σχεδίου. Στόχος του Ομίλου είναι η περαιτέρω διείσδυση στις αγορές της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην απόκτηση της τοπικής τεχνογνωσίας, καθώς οι δύο εταιρείες διαθέτουν εμπειρία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, από τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση έως την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Η ΔΕΗ εκτιμά ότι η ενσωμάτωση των δύο πλατφορμών θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες και θα στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της στις δύο αγορές.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της θυγατρικής της ABO Energy στην Πολωνία αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η αντίστοιχη συναλλαγή για την Ουγγαρία προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του έτους, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

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Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, χαρακτήρισε τη συμφωνία «καθοριστικό ποιοτικό άλμα» για την παρουσία της εταιρείας στην Κεντρική Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι, πέρα από το χαρτοφυλάκιο έργων, ο Όμιλος αποκτά δύο έμπειρες τοπικές ομάδες που θα αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική του ανάπτυξη στην περιοχή.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου έως το 2030, η ΔΕΗ επιδιώκει να διπλασιάσει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της στα 24,3 GW από 12,4 GW το 2025, με νέες προσθήκες περίπου 2,4 GW ετησίως, κυρίως σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής. Παράλληλα, προβλέπεται ότι έως το τέλος της δεκαετίας το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας, ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση και τη θέση της ΔΕΗ στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.