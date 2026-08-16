Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκαν λιγότερο από τρεις ώρες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Βερολίνο, όταν μία γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, προκειμένου να σωθεί.

Το δραματικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει την επιχείρηση διάσωσης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 06:30 το πρωί της Παρασκευής σε πολυώροφο κτίριο 21 ορόφων στην περιοχή Φρίντριχσχαϊν, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Ostbahnhof. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά ξεκίνησε σε διαμέρισμα του 11ου ορόφου και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον αμέσως επόμενο.

Το βίντεο δείχνει τη γυναίκα εγκλωβισμένη σε ένα παράθυρο, την ώρα που πυκνός καπνός και φλόγες έχουν κατακλύσει το κτίριο. Η ίδια βρίσκεται σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση, ενώ λίγα μέτρα χαμηλότερα πυροσβέστης προσπαθεί να την καθοδηγήσει προς το καλάθι του πυροσβεστικού οχήματος.

{https://x.com/NewsFokus/status/2088565284525257163}

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Η σκάλα, ωστόσο, δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι τον 11ο όροφο. Καθώς η φωτιά πλησίαζε και οι δυνατότητες διαφυγής περιορίζονταν, η γυναίκα πήρε την απόφαση να πηδήξει προς το καλάθι διάσωσης που βρισκόταν χαμηλότερα. Στα πλάνα φαίνεται να αφήνεται από το παράθυρο και να πέφτει προς τον πυροσβέστη, καταφέρνοντας τελικά να προσγειωθεί στο καλάθι και να μεταφερθεί με ασφάλεια στο έδαφος.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε «δραματική» από εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα, και άλλοι ένοικοι φέρεται να εξέταζαν το ενδεχόμενο να πηδήξουν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τις φλόγες και τον καπνό. Τελικά, όλοι οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκαν λιγότερο από τρεις ώρες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι πρώτες αξιόπιστες αναφορές έκαναν λόγο για περίπου πέντε τραυματίες, χωρίς να είναι αρχικά γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή Mirror