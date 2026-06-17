Η Δανάη Μπάρκα τήρησε τα έθιμα και έσπασε τη «γαμήλια κουλούρα» πάνω από το κεφάλι της.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η Δανάη Μπάρκα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησία ντυμένη νύφη, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση.

Όπως αποκαλύπτεται από τις φωτογραφίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, αλλά και τα όσα έχει κοινοποιήσει η ίδια, ο γάμος είχε έντονα το παραδοσιακό στοιχείο και πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, σε ένα γραφικό εκκλησάκι.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, επέλεξε να δημιουργήσει ένα λευκό νυφικό με δαντέλα και ένα μακρύ πέπλο.

Τις τελευταίες ημέρες, η ίδια, μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα εκείνη, ενώ δεν δίστασε να δημοσιεύσει και τη στιγμή που η μητέρα του γαμπρού, η πεθερά της, «σπάει» στο κεφάλι της την γαμήλια κουλούρα.

Στο σχετικό απόσπασμα ντυμένη νύφη, απεικονίζεται να σκύβει και να «σπάει» το ψωμί πάνω από το κεφάλι της, ενώ στη λεζάντα της αναφέρει: «Πόσο αγαπώ τα έθιμα μας! Με την καλύτερη πεθερά. Μοιράσαμε τα κομμάτια για καλή τύχη!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7652373325565611286?lang=el-GR}

Πρόκειται για ένα έθιμο που τηρείται σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας και συμβολίζει την γονιμότητα, την αφθονία, την ευημερία και την καλή κοινή ζωή των νεόνυμφων, ενώ είναι άμεσα συνδεδεμένο και με την αγροτική παράδοση του τόπου.

Σύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσεις η «προβέντα» είναι το γαμήλιο ψωμί ή η κουλούρα φτιαγμένο και στολισμένο για την περίσταση και στη συνέχεια μοιράζεται στον κόσμο για καλή τύχη.