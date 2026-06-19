Η Μπάγια Αντωνοπούλου σε μία βαθιά προσωπική εξομολόγηση. Η αναφορά της Κατερίνας Καινούργιου στη δική της εγκυμοσύνη.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η συζήτηση δεν άργησε να στραφεί προς το θέμα της εγκυμοσύνης και την αγωνία που αισθάνεται για να κρατήσει στα χέρια της το παιδί, ενώ η ίδια προχώρησε και σε μία βαθιά εξομολόγηση.

Όπως εξήγησε με τον σύζυγό της προσπαθούσαν επί δύο χρόνια να κάνουν το δικό τους παιδάκι, χωρίς αρχικά να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η συνθήκη αυτή ήταν κάτι που την στενοχωρούσε και την άγχωνε αισθητά:

«Το θέλαμε πάρα πολύ και το προσπαθούσαμε δύο χρόνια, χωρίς να κάνω κάτι έξτρα, δεν έκανα εξωσωματική, απλά δεν τύχαινε. Με στεναχωρούσε αυτό, έλεγα ότι έχω πάει 36, δεν έχω πιάσει παιδί και τι θα γίνει. Επειδή πιστεύω πάρα πολύ και εγώ, έκανα Τάμα, στην Τήνο στη Μεγαλόχαρη. Ενάμισι, δυο μήνες μετά, πιάσαμε παιδί. Από τη μέρα που το έμαθα μέχρι και σήμερα φοβάμαι μη γίνει κάτι…», εξομολογήθηκε αρχικά η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Στη συνέχεια, έστειλε τη δική της συμβουλή σε κάθε κοπέλα που επιθυμεί να αποκτήσει το δικό της παιδί: «Σε κάθε γυναίκα που προσπαθεί πρέπει να το πιστεύεις. Μπορεί να έφταιγε το άγχος».

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Η αποκάλυψη της Κατερίνα Καινούργιου για τη δική της εγκυμοσύνη

Με αφορμή τη συζήτηση, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε και τη δική της εμπειρία και τα όσα βίωσε λίγο πριν καταφέρει να κυοφορήσει το πρώτο της παιδάκι, την δύο μηνών πλέον, Ξένια.

Ανατρέχοντας στο περσινό καλοκαίρι, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι είχε προσχωρήσει σε ορισμένες ιατρικές διαδικασίας προκειμένου να μείνει έγκυος: «Και εγώ τελικά έμεινα φυσιολογικά έγκυος, ενώ είχα μπει στη διαδικασία, είχα κάνει κάποιες ορμονοθεραπείες, κάποιες ενεσούλες που κάνουμε και προσπαθούμε… Θα πω μία συγκλονιστική ιστορία…».

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Και πρόσθεσε: «Εγώ είχα πάρει τα φάρμακα της εξωσωματικής γιατί θα έφευγα διακοπές και μου είπε ο γιατρός να χαλαρώσω το καλοκαίρι και αν είναι να προσπαθήσω από το Σεπτέμβρη. Θα ξεκινούσα από Σεπτέμβρη την εξωσωματική και έμεινα έγκυος φυσιολογικά. Τα φάρμακα τα πήγα στο γιατρό και του ζήτησα να τα δώσει σε κάποια κοπέλα που προσπαθεί και έχει ανάγκη, γιατί είναι και ακριβά, το κάνουν πολλές γυναίκες. Καμιά φορά, ο μοναδικός λόγος μπορεί να είναι το στρες και το άγχος».