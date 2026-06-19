Η Αν Χάθαγουεϊ περιμένει το τρίτο παιδί της.

Με ένα βίντεο στο Instagram, η Αν Χάθαγουεϊ ανακοίνωσε πως είναι έγκυος, περιμένοντας το τρίτο παιδί της με τον σύζυγό της, Άνταμ Σάλμαν.

Η 43χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, που έχει βραβευθεί με Όσκαρ, δεν λέει λέξη στο βίντεο, αλλά η εικόνα και το χαμόγελό της τα «λένε» όλα.

Υπό τους ήχους του «Baby I’m Yours», με τη φωνή της Μπάρμπαρα Λιούις, η Αν Χάθαγουεϊ μπαίνει στο πλάνο, έχοντας σταυρωμένα τα χέρια της μπροστά της. Τα κατεβάζει και αποκαλύπτει τη φουσκωμένη κοιλιά της, την οποία αγκαλιάζει χαμογελώντας, προτού βγει από το πλάνο.

Η Αν Χάθαγουεϊ και ο Άνταμ Σάλμαν έχουν ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και το 2016 υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί.

Τον περασμένο Μάιο, σε συνέντευξη στο Elle, η 43χρονη- που υποδύεται την «Πηνελόπη» στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν- έκανε μια σπάνια αναφορά στα παιδιά της. Περιέγραψε πως οι γιοι τους είναι σε μια διασκεδαστική φάση που «όλοι λατρεύουμε να κάνουμε παρέα, κάτι που κατανοώ ότι μπορεί να αλλάξει».

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Γελώντας, συμπλήρωσε: «Πάντα μας αρέσει να κάνουμε παρέα μαζί τους, αλλά μπορεί να αλλάξουν τα συναισθήματά τους για εμάς». Για αυτό, με τον σύζυγό της απολαμβάνουν αυτές τις στιγμές.

Το βίντεο της Αν Χάθαγουεϊ για την εγκυμοσύνη της

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