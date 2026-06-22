Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.

Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στο στρατόπεδο «Παπάγου», οι νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.

Το νέο κτίριο, το οποίο θεμελιώθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024, ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», ύψους 5.000.000 ευρώ, και αποτελεί σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στους τομείς της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου.

Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.

Οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κυβερνοχώρο. Η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στον Κυβερνοχώρο και ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ψηφιακή θωράκιση και την κυβερνοανθεκτικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και της χώρας.

Η ανάρτηση του Δένδια από τη θεμελίωση του κτιρίου

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δενδιας, τον περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στη μονάδα με ειδική αποστολή στον κρίσιμο «επιχειρησιακό τομέα του κυβερνοπολέμου».

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Σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας παράθεσε σχετικές φωτογραφίες από τη θεμελίωση του νέου κτιρίου της Ειδικής Μονάδας Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ, όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

Το νέο κτίριο «κατασκευάζεται κατόπιν δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη», σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα εξοπλισμού και ασφάλειας». Μία μονάδα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά που «θα προσδώσει νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις μας στον κρίσιμο επιχειρησιακό τομέα του Κυβερνοπολέμου».

{https://x.com/NikosDendias/status/1869363865630167395}





