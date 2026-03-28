Δεν αίρεται όμως η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Δημήτρη Χούπη.

Είχε περάσει σχετικά απαρατήρητη η δήλωση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Δημήτρη Χούπη στη γερμανική Bild πως κλειδί της αποκλιμάκωσης του πολέμου είναι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

«Η εξωτερική πολιτική καθορίζεται από την κυβέρνηση. Οι δηλώσεις του δεν μπορούν να εκληφθούν ως αυτοτελής εθνική και κυβερνητική θέση. Η Ελλάδα δεν ασχολείται με τα εσωτερικά ζητήματα των τρίτων χωρών», είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Δαβάκης.

Το θέμα για την κυβέρνηση είναι ότι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφραζε το κλίμα που επικρατούσε τον πρώτο καιρό του πολέμου στην ελληνική κυβέρνηση. Όπως και ότι αξιοποίησε το κλίμα που έχει δημιουργηθεί για «διευρυμένες παρεμβάσεις» της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούνται για κομματική αξιοποίηση-βλέπε φιέστα για την υποδοχή του «Κίμωνα», ράντισμα από ιερέα των Rafale και πολλά άλλα.

Σωστά πάντως ο Θ. Δαβάκης -και προφανώς με εντολή του Νίκου Δένδια- «άδειασε» τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Ταυτόχρονα πάντως η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας διαμηνύει πως δεν υπάρχει άρση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Β.Σκ.