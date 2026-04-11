Ας αφήσουν το στράτευμα εκτός κομματικών σκοπιμοτήτων.

Σύμφωνα με τις διαρροές από το Μαξίμου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης εξετάζεται να είναι υποψήφιος της ΝΔ στον νομό Σερρών.

Γιατί, λέει, με την μη ύπαρξη ονόματος Καραμανλή σε αυτό, για πρώτη φορά μετά το 1974 και με τους άλλους τρεις νυν βουλευτές να βρίσκονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ψηφοδέλτιο Σερρών θα είναι αδύναμο.

Και υπάρχει λέει κίνδυνος στις Σέρρες να ανέβει πολύ ο Βελόπουλος και να πέσει η ΝΔ.

Είναι όμως ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ να εμπλέκεται ο -εν ενεργεία- αρχηγός ΓΕΕΘΑ με κομματικές δράσεις.

Ο Νίκος Δένδιας, που προφανώς δεν έχει σχέση με τις διαρροές αφού ο τελευταίος που θα έχει σχέση με τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων θα είναι αυτός, θα πρέπει να διαλευκάνει την κατάσταση.

Το ίδιο και ο ίδιος ο σεβαστός ΓΕΕΘΑ ή άλλως να παραιτηθεί τώρα.

Είναι άλλο να έχει αποστρατευτεί και να αναλαμβάνει κομματικό ρόλο και άλλο να αξιοποιείται η θέση του ΓΕΕΘΑ για κομματική καριέρα.

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ελπίζουμε πως θα σταματήσει επιτέλους η ανάμειξη ανώτατων στρατιωτικών στην κομματική ζωή της χώρας.

Απαιτείται διάψευση ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ πως ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ δεν συζητά για κομματικά ψηφοδέλτια και δεν πρόκειται να παραιτηθεί για να είναι υποψήφιος με κάποιο κόμμα.

Β. Σκ.