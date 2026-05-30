Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για καθυστερήσεις στην υιοθέτηση θεσμικού πλαισίου προστασίας των δημοσιογράφων από καταχρηστικές διώξεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλέγει, όπως αναφέρει, τη στοχοποίηση αντί για την ενίσχυση της θεσμικής προστασίας.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση προχώρησε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για «αυταρχισμό και αυθαιρεσία» με αφορμή δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση εμφανίζει, κατά την άποψή του, αντιφατική στάση απέναντι σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και ειδικότερα της Ελληνικής Αστυνομίας, κάνοντας αναφορά σε υπόθεση θανάτου κρατουμένου και στο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο – όπως σημειώνεται – καταγράφει ενδείξεις κακοποίησης και θέτει ζητήματα διερεύνησης ρατσιστικού κινήτρου.

Παράλληλα, η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρεται σε δικαστικές εξελίξεις που αφορούν δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για προσφυγές σε βάρος τους λόγω αποκαλύψεων που σχετίζονται με δημόσια υπόθεση και πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι τέτοιες ενέργειες εγείρουν σοβαρά ζητήματα για την ελευθερία του Τύπου και τις λεγόμενες SLAPP αγωγές.

Αναλυτικά:

«Η εικόνα της κυβέρνησης δια στόματος Παύλου Μαρινάκη αποτυπώνεται σε δύο λέξεις: αυταρχισμός και αυθαιρεσία.

Από τη μία δηλώνει προκλητικά ότι «δεν γνωρίζει» αν υπάρχουν ρατσιστές και βασανιστές στην Ελληνική Αστυνομία, την ώρα που ο Συνήγορος του Πολίτη, σε πόρισμα-κόλαφο για τον θάνατο του Μοχάμεντ Καμράν, καταγράφει σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης κατά τη διάρκεια της κράτησής του και ζητά διερεύνηση ρατσιστικού κινήτρου.

Από την άλλη, ακόμη τρεις δημοσιογράφοι οδηγούνται στα δικαστήρια επειδή έκαναν τη δουλειά τους, αποκαλύπτοντας στοιχεία για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε δημόσια υπόθεση. Η νομική ενέργεια, που στρέφεται κατά των δημοσιογράφων Δανάης Μαραγκουδάκη, Σταύρου Μαλιχούδη και της διευθύντριας του Solomon, Ηλιάνας Παπαγγελή, είναι απαράδεκτη.

Αντί η κυβέρνηση να απολογηθεί για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης ουσιαστικού πλαισίου προστασίας απέναντι στις SLAPP διώξεις, επιλέγει την ειρωνεία, τις επιθέσεις στους δημοσιογράφους και τις υπεκφυγές.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει την αλαζονεία σε επίσημη κρατική γραμμή. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η κανονικοποίηση ενός επικίνδυνου καθεστώτος αυταρχισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου, απέναντι σε μια κυβέρνηση που νομίζει ότι θα εξακολουθεί να μη λογοδοτεί πουθενά για τις αθλιότητές της».