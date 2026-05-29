«Υπομονή, σεβασμό στη δικαιοσύνη κι ας περιμένουμε τα πορίσματα», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την έκθεση Τυχεροπούλου. «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις, η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτή την διαπίστωση. […] Για άλλη μια φορά πάνω σε μια υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις, πολλές από αυτές τις υποθέσεις είναι και από προηγούμενα χρόνια, κάποιες είναι και τώρα, κάποιες τις έχει τρέξει η κυβέρνηση ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πήγε η Αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Δεν βάζουνε μυαλό. Η απάντηση είναι μια. Υπομονή, σεβασμό στη δικαιοσύνη κι ας περιμένουμε τα πορίσματα», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» και συνέχισε:

«Πριν δυο μήνες βγήκανε στην Βουλή ως χορωδία τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον τόνο να τον δίνει το ΠΑΣΟΚ, κόντρα στο θεσμικό του παρελθόν, και μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων. Δηλαδή βάλαν κατευθείαν στον ντάκο συναδέλφους τους βουλευτές χωρίς να περιμένουν τις εξελίξεις και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μια έκθεση της κας Τυχεροπούλου που κάθε άλλο παρά φιλο-κυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Ξαναλέω απόφαση δεν βγάζει ούτε η κα Τυχεροπούλου, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η κυβέρνηση θα βγάλει η Δικαιοσύνη αλλάζει όμως άρδην τα δεδομένα. Ήδη τα μισά πρόσωπα ακόμα και να θεωρηθεί ότι είχαν τελέσει κάτι, που οι άνθρωποι αποδόμησαν αυτά για τα οποία κατηγορούνται, δεν υπάρχει καμία ζημία άρα δεν υπάρχει ζήτημα από ότι φαίνεται. Και για κάποια άλλα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ύποπτα τέλεσης σοβαρών κακουργημάτων τα ποσά έχουνε πέσει κάτω από τις 10 τις 5 χιλιάδες €, υπάρχει περίπτωση με 700€ ενδεχόμενη ζημία. Οπότε εκεί που ήταν μια υπόθεση που συνολικά είχε μια ζημία 1,2 εκατομμύρια ευρώ ήδη έχει πέσει αυτό στις 110 χιλιάδες ευρώ σωρευτικά για όλα τα πρόσωπα και στα μισά πρόσωπα μηδέν. Ρωτάω λοιπόν όλοι όσοι ανέβηκαν στη Βουλή και έσπευσαν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους ως υποδίκους θα ζητήσουν συγνώμη από τους συναδέλφους τους; Και λέω ξανά ότι δεν ακυρώνω τη σπουδαιότητα της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη κάθε μπαταχτσής να συλληφθεί και να του αποδοθούν κατηγορίες».

«Το ΠΑΣΟΚ κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»

«Το ΠΑΣΟΚ πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων αντί για μια ψύχραιμη αποτύπωση της κατάστασης κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, και βέβαια πληρώνει μεταγενέστερα κάτι το οποίο ξεκίνησε να κάνει λάθος πριν από κάποιους μήνες, να πατάει σε δύο βάρκες», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Όταν κάνεις ένα συνέδριο με μόνη σου έγνοια να πάρεις μια απόφαση με ποιον δεν θα κυβερνήσεις αντί να πεις πως θα κυβερνήσεις, με ποιους θα μπορούσες να συνομιλήσεις. Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ ήταν να πει ότι δεν θα συνεργαστεί με την ΝΔ. Ε, τώρα τα πληρώνει αυτά αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η ΝΔ αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, που έχει κριθεί τόσες πολλές φορές».

Attica Green Expo

«Η Attica Green Expo έχει γίνει θεσμός γιατί κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια και έβαλε την ατζέντα. Και μόνο η εικόνα, τα περίπτερα, τα παιδιά από τα σχολεία με τους καθηγητές αλλά και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται, ο συνδυασμός όλων αυτών είναι η καλύτερη απάντηση στο αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ουσιαστική συζήτηση», είπε ακόμα ο Παύλος Μαρινάκης.