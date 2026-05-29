Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη για το 2026, θέτοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα επιχειρησιακά σχέδια των τελευταίων ετών, με αιχμή τις εισπράξεις, τους ελέγχους, τις διασταυρώσεις και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτυπώνει τη συνολική στρατηγική της ΑΑΔΕ για την επόμενη χρονιά και περιλαμβάνει συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους για όλες τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται τα δημόσια έσοδα. Η ΑΑΔΕ θέτει ως βασικό στόχο οι συνολικές εισπράξεις προ επιστροφών φόρων να φτάσουν τα 56,564 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, ενώ μόνο τα έσοδα από τον ΦΠΑ προβλέπεται να ανέλθουν σε 21,266 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά απαιτητικό σχεδιασμό, ο οποίος βασίζεται τόσο στη βελτίωση της εισπραξιμότητας όσο και στην εντατικοποίηση των ελέγχων και των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να εισπράξει 1,7 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 360 ημερών, ενώ επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ αναμένονται από οφειλές μικρότερης καθυστέρησης. Ταυτόχρονα, ο στόχος για είσπραξη από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη ΦΠΑ φτάνει επίσης το 1,5 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει και σημαντική αυστηροποίηση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Η Αρχή θέτει ως στόχο το 71% των οφειλετών που μπορούν να υποστούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης να βρίσκονται τελικά υπό τέτοια μέτρα, γεγονός που δείχνει ότι οι κατασχέσεις και οι δεσμεύσεις λογαριασμών θα συνεχιστούν με ένταση και το επόμενο έτος. Παράλληλα, προβλέπονται εισπράξεις τουλάχιστον 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και ειδικές στοχευμένες δράσεις.

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ προχωρά και σε μαζικό «ξεκαθάρισμα» του χαρτοφυλακίου των ανείσπρακτων οφειλών. Στο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπεται χαρακτηρισμός 3 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών ως ανεπίδεκτων είσπραξης από την ΕΜΕΙΣ, ενώ ακόμη 2,8 δισ. ευρώ θα προχωρήσουν σε διαδικασίες ολοκλήρωσης ενεργειών για τον ίδιο χαρακτηρισμό. Επιπλέον, προβλέπεται ο χαρακτηρισμός ακόμη 200 εκατ. ευρώ οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης από τις κατά τόπους υπηρεσίες.

Στο μέτωπο των επιστροφών φόρων, η φορολογική διοίκηση στοχεύει να επιστρέψει συνολικά 8,038 δισ. ευρώ μέσα στο 2026. Παράλληλα, επιδιώκει να περιορίσει σημαντικά το στοκ εκκρεμών επιστροφών άνω των 90 ημερών, μειώνοντάς το στις 700.000 υποθέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Το σχέδιο προβλέπει επίσης αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση άνω του 95% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ, δείχνοντας ότι η ΑΑΔΕ επενδύει ακόμη περισσότερο στην ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του επιχειρησιακού σχεδίου αφορά τους φορολογικούς ελέγχους. Για το 2026 προβλέπεται η διενέργεια τουλάχιστον 26.000 φορολογικών ελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Από αυτούς, 9.250 θα πραγματοποιηθούν από τις ΔΟΥ, 8.250 από τα ΕΛΚΕ και 1.300 από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα γίνουν 7.200 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφών φόρου.

Η νέα στρατηγική ελέγχων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών δεδομένων. Η ΑΑΔΕ προγραμματίζει 3.468 μερικούς ελέγχους με αξιοποίηση στοιχείων από POS, myData, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες διασταυρώσεις, ενώ θα διενεργηθούν και 690 έλεγχοι για υποθέσεις αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν 6.350 στοχευμένοι προτεραιοποιημένοι έλεγχοι, εκ των οποίων 500 θα αφορούν κλάδους με υψηλό φορολογικό κενό. Προβλέπονται επίσης 800 έλεγχοι σε δείγμα επιστροφών φόρου και 50 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών και νομικών προσώπων.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω ψηφιακών εργαλείων αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής της ΑΑΔΕ. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται εκτεταμένες διασταυρώσεις για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, για εισοδήματα από το εξωτερικό μέσω των συστημάτων DAC και FATCA, καθώς και για πρόσθετες ή αναδρομικές αποδοχές. Ειδικά για τις πληροφορίες που φτάνουν από αλλοδαπές αρχές, η Αρχή θέτει στόχο διασταύρωσης τουλάχιστον του 50% των εισερχόμενων δεδομένων DAC1 και του 10% των πληροφοριών DAC2/CRS και FATCA.

Σημαντικό κομμάτι του σχεδίου αφορά και την αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης. Η ΑΑΔΕ στοχεύει ώστε το 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές να συμμορφωθούν, ενώ επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των οφειλών. Παράλληλα, προβλέπονται εκτεταμένες επικοινωνιακές δράσεις προς φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δηλώσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους για ενημέρωση και συμμόρφωση. Επιπλέον, σχεδιάζονται δράσεις για την αύξηση των δηλώσεων ΦΠΑ, των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και των δηλώσεων Ε9.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο στόχος για 25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους πρόληψης από ΔΟΥ, ΕΛΚΕ, ΚΕΒΕΙΣ, ΚΕΦΟΔΕ και άλλες υπηρεσίες. Οι έλεγχοι αυτοί αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως σε περιοχές και κλάδους υψηλής παραβατικότητας, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.