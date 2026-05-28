«Οι φορείς και οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν είναι σούπερ μάρκετ, ούτε τα στελέχη τους προσωπικό ανειδίκευτης εργασίας «για όλες τις δουλειές».

Την έντονη αντίθεσή του εκφράζει για μία ακόμα φορά ο ΣΥΛΕΕΓΟ και καταγγέλλει την πρακτική του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να διαθέτει προσωπικό του Οργανισμού σε μεικτά κλιμάκια ελέγχων εκτός των αρμοδιοτήτων του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλούνται συστηματικά να συμμετέχουν ως ελεγκτές σε διάφορα πεδία, όπως είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή για την πανώλη, ευλογιά, αφθώδη πυρετό κ.ά.:

- Χωρίς να γνωρίζουν επαρκώς το αντικείμενο,

- Χωρίς να έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση,

- Χωρίς να έχουν καν, πλήρη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα καταχώρισης των ελέγχων.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει ο ΣΥΛΕΕΓΟ εγκαταλείπονται σημαντικοί και επείγοντες έλεγχοι που ανήκουν θεσμικά στην αποστολή του Οργανισμού. Ανάμεσά τους τα:

• Βιολογικά προϊόντα,

• ΠΟΠ-ΠΓΕ,

• ΕΠΕ,

• Ισοζύγια κ.λπ.

Αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης, σύμφωνα με την καταγγελία «είναι η δημιουργία διαλυτικής κατάστασης στον φορέα, εις βάρος της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα που υποτίθεται ότι υπηρετεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η αναπτυξιακή αποστολή του Οργανισμού υποσκάπτεται από το ίδιο το υπουργείο και την κυβέρνηση και εγκαταλείπεται στο όνομα μίας διαρκούς κρίσης, που οι ίδιοι δημιουργούν!»

Διοικητική και εργασιακή ασυναρτησία

Εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ «τρέχουν» σε ελέγχους παντός είδους, για τους οποίους θα έπρεπε να δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο όμως δεν τους χορηγείται!, αναφέρει η καταγγελία ενώ το υπουργείο και ο Οργανισμός δημιουργούν κίνητρα για να αφήσει πίσω ο υπάλληλος τη δουλειά του φορέα στον οποίο εργάζεται, και να ασχοληθεί με τη δουλειά των άλλων.

«Στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υπάλληλοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πριμοδοτούνται, ενώ στην πραγματικότητα οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης και του όγκου εργασίας, το οποίο από την πλευρά τους δημιουργεί δίκαια, αρνητικό κλίμα συνεργασίας».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν είναι super-market υπηρεσιών

Όπως ανναφέρει η καταγγελία «οι φορείς και οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, όπως και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν είναι σούπερ μάρκετ, ούτε τα στελέχη τους προσωπικό ανειδίκευτης εργασίας «για όλες τις δουλειές». Κάθε έλεγχος είναι διαφορετικός, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία και πλήρη κατανόηση του θεσμικού πλαισίου. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι πρόχειρη, αναποτελεσματική, υπηρεσιακά απαράδεκτη και κυρίως αναξιόπιστη».

Ο ΣΥΛΕΕΓΟ καλεί το υπουργείο και τις Διοικήσεις να σταματήσουν άμεσα αυτή την πρακτική και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές λύσεις:

- Στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό

- Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και αύξησή τους, για επαρκή κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών

- Συνεχή και στοχευμένη εκπαίδευση, επιμόρφωση

- Συγκρότηση πραγματικά αποδοτικών και αποτελεσματικών, εξειδικευμένων ελεγκτικών κλιμακίων

- Βελτίωση των αποδοχών ΟΛΩΝ των εργαζόμενων για την παροχή της εργασία τους στα αντικείμενα του Οργανισμού και όχι σε αλλότρια καθήκοντα

- Όχι στην οικονομική και επαγγελματική υποτίμηση της εργασίας, αυτών που παραμένουν ασχολούμενοι με τα αντικείμενα του Οργανισμού.