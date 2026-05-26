Νέο πλαίσιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών – Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας.

Νέους κανόνες διαφάνειας στους μισθούς και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου για την αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών εισάγει το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970 και το οποίο παρουσίασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Βασικός στόχος της νέας ρύθμισης είναι η ενίσχυση της αρχής «ίση αμοιβή για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας», ώστε οι μισθολογικές απολαβές να καθορίζονται αποκλειστικά από την αξία και τα χαρακτηριστικά της εργασίας και όχι από το φύλο του εργαζομένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 13,4%, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που διαμορφώνεται στο 11,1%. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφονται στους κλάδους της πληροφορικής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας.

Με το νέο πλαίσιο, οι εργοδότες θα υποχρεούνται ήδη από τη διαδικασία πρόσληψης να γνωστοποιούν το ύψος ή το εύρος των αποδοχών της θέσης, καθώς και τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου αυτές υπάρχουν. Παράλληλα, απαγορεύεται να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές τους.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Οι εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο αμοιβών και τους μέσους μισθούς ανδρών και γυναικών για αντίστοιχες θέσεις εργασίας, χωρίς να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν τεκμηριωμένες μισθολογικές δομές, βασισμένες σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης υποχρεωτικούς ελέγχους μισθολογικού χάσματος για μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Ειδικότερα, επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους θα υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικά στοιχεία κάθε χρόνο, ενώ για μικρότερες επιχειρήσεις προβλέπονται έλεγχοι ανά τριετία. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις άνω του 5%, οι εργοδότες θα καλούνται να προχωρούν σε διορθωτικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των εργαζομένων που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις, καθώς αποκτούν τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, πρόσβασης σε μισθολογικά στοιχεία και εκπροσώπησης από συνδικαλιστικές οργανώσεις ή τον Συνήγορο του Πολίτη.

Το Υπουργείο Εργασίας υπογραμμίζει ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη μείωση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το 2019 μέχρι σήμερα η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ περισσότερες από 1,18 εκατομμύρια γυναίκες συμμετέχουν πλέον στην αγορά εργασίας.

