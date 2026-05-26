Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντιτς.

Βαριές, άδικες και αβάσιμες χαρακτήρισε ο Τζόναθαν Άντιτς τις κατηγορίες που του αποδίδονται για το φόνο του πατέρα του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα βουνά Μονσεράτ κοντά στην Βαρκελώνη τον Δεκέμβριο του 2024. Αυτή είναι η πρώτη δημόσια του γιου του ιδρυτή της εταιρείας Mango για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Κατασκευάσθηκε ένα δημόσιο αφήγημα με βάση μία αποσπασματική, εκτός πλαισίου και παραποιημένη εικόνα, που δημιούργησε μία αντίληψη ενοχής αποκομμένη από την πραγματικότητα. Γνωρίζω ότι η αποδόμησή της θα απαιτήσει χρόνο και ισχυρή δέσμευση», γράφει ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την θέση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Mango για να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του.

«Λαμβάνω την απόφαση αυτή με θλίψη, αλλά πεπεισμένος ότι είναι το καλύτερο για την επιχείρηση και για μένα. Ξεκινώ αυτή την διαδικασία με ηρεμία και αποφασιστικότητα, και έχω την ανάγκη να συγκεντρώσω όλη μου την ενέργεια για να αποδείξω την αθωότητά μου».

Ο Τζόναθαν Αντιτς, 45 ετών, κατέβαλε πριν από μία εβδομάδα εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για να αποφύγει την προφυλάκιση, αφού πέρασε πολλές ώρες υπό κράτηση ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, του Ισακ Αντιτς.

{https://x.com/101tvandalucia/status/2059259378578940002}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πριν από περίπου δεκαεπτά μήνες έχασα τον πατέρα μου σε συνθήκες εξαιρετικά οδυνηρές για μένα, την οικογένειά μου και το στενό μας περιβάλλον. Στο πένθος αυτό ήρθε να προστεθεί το γεγονός ότι πρέπει να ζήσω με την βαρύτερη και πιο άδικη και αβάσιμη κατηγορία που μπορεί να βαρύνει κάποιον», γράφει ο Τζόναθαν Αντιτς.

«Θέλω να πω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι είχα και έχω βαθιά αγάπη για τους δικούς μου και, κατά έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, για τον πατέρα μου. Οπως συμβαίνει σε τόσες οικογένειες, περάσαμε δύσκολες και περίπλοκες καταστάσεις, τις οποίες ξεπεράσαμε με μεγάλες προσπάθειες, γενναιοδωρία και βοήθεια», γράφει προσθέτοντας ότι έχει την « πλήρη υποστήριξη» της οικογένειας και του περιβάλλοντός του.

Ατύχημα η αρχική εκτίμιση του θανάτου

Η σχέση ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο βρέθηκε από την αρχή στο επίκεντρο της προσοχής των ερευνών για το περιστατικό κατά το οποίο σκοτώθηκε ο ιδρυτής του ομίλου Mango.

Ανάμεσα στις ενδείξεις που επικαλέσθηκε η δικαστής την περασμένη εβδομάδα μετά την σύλληψη του Τζόναθαν ήταν οι «κακές σχέσεις» ανάμεσα σε πατέρα και γιο και η εμμονική προσκόλληση του τελευταίου στα χρήματα.

Η έρευνα για τον θάνατο του Ισακ Αντιτς αρχικά προσανατολίσθηκε στο ατύχημα και έκλεισε για να ανοίξει και πάλι αργότερα. Ως έρευνα πλέον για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία επικεντρώθηκε στον ρόλο του γιου του θύματος.

Ο Τζόναθαν Αντιτς ήταν μόνος με τον πατέρα του όταν ο 71χρονος έπεσε από τα βράχια και σκοτώθηκε στο μονοπάτι του Μονσεράτ, στα περίχωρα της Βαρκελώνης στις 14 Δεκεμβρίου 2024.