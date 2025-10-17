Η έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango, έχει πάρει νέα τροπή.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Αντίκ, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024, με τις τότε πληροφορίες να αναφέρουν ότι έπεσε από μεγάλο ύψος σε χαράδρα, ενώ έκανε πεζοπορία σε οροσειρά έξω από τη Βαρκελώνη. Τη στιγμή του δυστυχήματος μαζί του ήταν ο ένας από τρεις γιους του, ο Τζόναθαν.

Δέκα μήνες αργότερα, ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ερευνάται επίσημα το σενάριο της ανθρωποκτονίας και πως στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται... ο Τζόναθαν.

Σύμφωνα με το Reuters, η οικογένεια του Αντίκ απαντώντας στα δημοσιεύματα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δηλώνει «βέβαιη» για την αθωότητα του Τζόναθαν Αντίκ.

Η οικογένεια ανέφερε ότι «θα συνεχίσει να συνεργάζεται, όπως έκανε μέχρι τώρα, με τις αρμόδιες αρχές». Επιπλέον, τονίζει ότι πιστεύει πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και «θα αποδείξει την αθωότητα του Τζόναθαν Αντίκ». Υπογράμμισε επίσης ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια, σε αυτό το στάδιο.

Τα στοιχεία που έδωσαν άλλη τροπή στην έρευνα

Η εφημερίδα La Vanguardia ανέφερε αργά την Πέμπτη ότι ο δικαστής που έχει τον φάκελο του θανάτου του Αντίκ ερευνά τον Τζόναθαν από τον Σεπτέμβριο, για το ενδεχόμενο δολοφονίας του πατέρα του, λόγω των αντιφατικών καταθέσεων που έδωσε ως μάρτυρας, ενώ οι αρχές έψαξαν και το κινητό του τηλέφωνο για περισσότερα στοιχεία.

Σύμφωνα με την El Pais, κατά την πρώτη κατάθεση του Τζόναθαν, αμέσως μετά το συμβάν, υπήρξαν πολλές ανακρίβειες που αποδόθηκαν στο συναισθηματικό σοκ.

Ωστόσο, στη δεύτερη κατάθεσή του, που δόθηκε αρκετό διάστημα μετά το θλιβερό συμβάν, οι αντιφάσεις παρέμειναν, κάτι που ενίσχυσε τις υποψίες.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο ήταν η κατάθεση της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματίας γκολφέρ και σύντροφος του Ισάκ Αντίκ, η οποία, σύμφωνα με πηγές της έρευνας, μίλησε για την κακή σχέση μεταξύ πατέρα και γιου.

Σύμφωνα με τη La Vanguardia, κατά τη διάρκεια της 10μηνης έρευνας, δεν βρέθηκε κανένα κρίσιμο στοιχείο που να συνδέει τον Τζόναθαν με τον θάνατο του πατέρα του.

Η υπόθεση παραμένει σφραγισμένη και ο δικαστής δεν έχει παράσχει καμία σχετική πληροφορία, ανέφερε το γραφείο Τύπου του δικαστηρίου.

Θεωρούμενος αντίπαλος του ιδρυτή της Zara, Αμάνθιο Ορτέγκα, ο επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μετακόμισε στην Καταλονία στη βορειοανατολική Ισπανία τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε την Mango το 1984. Η περιουσία του φθάνει τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Τζόναθαν Αντίκ μετά τον θάνατο του πατέρα του διορίστηκε πρόεδρος της εταιρείας χαρτοφυλακίου MNG. Οι αδερφές του Τζούντιθ και Σάρα ορίστηκαν αντιπρόεδροι της MNG.

