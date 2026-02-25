Στελέχη της ΔΑΟΕ, της ΕΚΑΜ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας πραγματοποίησαν έρευνες σε 40 κελιά των φυλακών Δομοκού.

Εξονυχιστικούς έλεγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα κελιά των Φυλακών Δομοκού, το πρωί της Τετάρτης (25/2).

Στελέχη της ΔΑΟΕ, της ΕΚΑΜ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας πραγματοποίησαν έρευνες σε 40 κελιά καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους των φυλακών.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

14 αυτοσχέδια μαχαίρια,

5 αυτοσχέδια σουβλιά,

μεταλλική λάμα μήκους 18 εκατοστών,

μακρόστενο τμήμα μετάλλου μήκους 23 εκατοστών,

αυτοσχέδια θήκη μαχαιριού, κατασκευασμένη από χαρτί, ύφασμα και σελοφάν, μήκους 22 εκατοστών,

μεταλλική μύτη σε σχήμα λόγχης μήκους 7 εκατοστών,

αυτοσχέδιο τροχείο μαχαιριών,

6 συσκευές κινητών τηλεφώνων με 6 κάρτες SIM και

4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 9 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας για τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.

Οι παραπάνω έρευνες έρχονται σε μια τεταμένη περίοδο στο σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς πριν μια βδομάδα ένας βαρυποινίτης δολοφονήθηκε από συγκρατούμενό του, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Αρχιφύλακας του καταστήματος.