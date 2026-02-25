Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του διανομέα μετά το περιστατικό στα Πατήσια.

Ποινική δίωξη για κακούργημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 51χρονου διανομέα, μετά το σοβαρό διαπληκτισμό του για ένα προσπέρασμα με 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του διανομέα, ο οποίος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή.

Για τον 70χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo3mnmfmx35?integrationId=40599y14juihe6ly}