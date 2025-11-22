H ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (20/11/2025) στα Πατήσια, όταν ένα 8χρονο παιδί εντοπίστηκε να περπατά μόνο του στην περιοχή.

Οι αρχές αναζητούν τους γονείς του, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει εκδώσει δελτίο ενημέρωσης για όσους διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια του ανήλικου.

Σύμφωνα με την οργανισμό, το παιδί βρέθηκε από πολίτες κατά τις βραδινές ώρες, οι οποίοι άμεσα ενημέρωσαν τις Αστυνομικές Αρχές. Έχει καστανά μάτια και μαλλιά, ύψος περίπου 1,20 μ. και κανονικό βάρος. Δεν είναι προς το παρόν γνωστό τι φορούσε τη στιγμή που εντοπίστηκε.

Όσοι έχουν πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Η δημοσιοποίηση στοιχείων και φωτογραφιών κρίθηκε απαραίτητη για τη διακρίβωση της ταυτότητας του παιδιού, τον εντοπισμό των γονέων ή άλλων συγγενών και τη διερεύνηση της υπόθεσης.