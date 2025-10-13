Σε σταθερή κατάσταση πλέον το βρέφος.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται πλέον το 13 μηνών κοριτσάκι που εισέπνευσε ουσίες, λόγω χρήσης μαριχουάνας από τον πατέρα του, σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Το βρέφος αποσωληνώθηκε χθες και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού». Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ, ο πατέρας, 27 ετών, αρχικά δεν μπορούσε να δώσει σαφείς εξηγήσεις στους γιατρούς για την κατάσταση του παιδιού, υποστηρίζοντας πως ενδέχεται να έχει καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου, όταν το βρέφος βρέθηκε αναίσθητο. Η μητέρα του το μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν έντονες αρρυθμίες, γεγονός που οδήγησε στη διασωλήνωσή του, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος καρδιακής ανακοπής.

Η μητέρα αντιλήφθηκε εγκαίρως τι είχε συμβεί στο διαμέρισμα, σώζοντας ουσιαστικά το παιδί την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βρέφος έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον και η κατάσταση του θεωρείται σταθερή, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.