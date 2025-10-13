Ο 27χρονος ο οποίος αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών στο σπίτι του στα Πατήσια παραμένει κρατούμενος μέχρι τη δίκη του.

Την ερχόμενη Πέμπτη θα δικαστεί από το Αυτόφωρο ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών στα Πατήσια, στο ίδιο δωμάτιο με το ενός έτους κοριτσάκι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο.

Η δίκη του 27χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστικώς χρήση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών, αναβλήθηκε προκειμένου να κληθεί η σύζυγος του για να καταθέσει αλλά και να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο 27χρονος ο οποίος αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών παραμένει κρατούμενος μέχρι τη δίκη του.

Όλα έγιναν το πρωί του περασμένου Σαββάτου όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κλήθηκαν σε διαμέρισμα στα Πατήσια από τη μητέρα του παιδιού που ήταν αναίσθητο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου αρχικά διασωληνώθηκε αλλά πλέον έχει πάρει εξιτήριο από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.