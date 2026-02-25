Ένα εστιατόριο στήθηκε στην κουζίνα του MasterChef 10 για τις ανάγκες τις τέταρτης ομαδικής δοκιμασίας.

Απόψε, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στο MasterChef 10, η αγωνία κορυφώνεται, με μια ακόμα καθοριστική αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπλε και στην Κόκκινη μπριγάδα, στην Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας.

Μέχρι στιγμής, η Μπλε μπριγάδα προηγείται της Κόκκινης με 2 - 1 νίκες, στις μαγειρικές τους συγκρούσεις.

Σε αυτή την τέταρτη αναμέτρηση, η Μπλε μπριγάδα έρχεται με μικρές αλλαγές, αφού στη σύνθεσή της θα είναι για πρώτη φορά ο Μάνος Φουτζόπουλος, ενώ η Κόκκινη έχει πια νέο αρχηγό, τον Τάσο Παυλίδη. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Ομαδικής Δοκιμασίας, στην κουζίνα του MasterChef 10 έχει στηθεί ένα εστιατόριο γιατί και οι δύο μπριγάδες θα μαγειρέψουν σε συνθήκες εστιατορίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=WtbI0Zxq7WQ}

Σε συνεργασία με την «Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής» το MasterChef 10 τιμά την αφρικανική κοινότητα στην Ελλάδα. Οι δύο μπριγάδες καλούνται να ετοιμάσουν ένα ελληνικό μενού ψαροφαγίας για τους εκλεκτούς καλεσμένους τους, οι οποίοι θα είναι οι κριτές των προσπαθειών τους. Με τη θετική τους ψήφο θα επιβραβεύσουν το μενού της μπριγάδας που ξεχώρισαν και εκείνη με τις περισσότερες ψήφους θα είναι και η νικήτρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=g0wsFyfHkXc}

Οι δυο μπριγάδες θα πρέπει να λειτουργήσουν σε συνθήκες πραγματικής κουζίνας και αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία και το πάσο θα πρέπει να λειτουργήσουν με απόλυτη αρμονία, συγχρονισμό και ακρίβεια. Η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία κρατά την μπριγάδα ενωμένη, αλώβητη και δυνατή και φυσικά όλα τα μέλη της ασφαλή. Σε αντίθετη περίπτωση, η ηττημένη μπριγάδα οδηγείται σε Δοκιμασία Αποχώρησης και ένα μέλος της εκτός διαγωνισμού.

Ποια μπριγάδα, Κόκκινη ή Μπλε, θα καταφέρει απόψε να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της και να κατακτήσει την πολυπόθητη νίκη;