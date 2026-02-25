Η τελετή για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια θα είναι ανοιχτή.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια και τα παιδιά και ο συνεργάτες του εξέδωσαν δελτίο τύπου για το ετήσιο μνημόσυνο.

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών» αναφέρει το σχετικό δελτίο.

Σημειώνει ακόμα πως η τελετή θα είναι ανοικτή, «ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».