Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Δομοκού και Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, αντίστοιχα, με σκοπό τον εντοπισμό παράνομων αντικειμένων.

Συνολικά διενεργήθηκαν έρευνες σε 17 κελιά στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού και σε 8 κελιά στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή, κατά περίπτωση, αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε. και της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. (Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Δίωξης Ναρκωτικών, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων).

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν 2 έγκλειστοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, καθώς ο ένας κατείχε μαχαίρι και ο έτερος κινητό τηλέφωνο, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί μέτρων διασφάλισης κοινωνικής ειρήνης, αντίστοιχα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο συλληφθείς, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το μαχαίρι, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.