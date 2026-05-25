Το βίντεο με την ανακοίνωση της αποστολής για το Μουντιάλ 2026.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία θα πάει στο Μουντιάλ 2026 με οχτώ παίκτες της Μπαρτσελόνα, αλλά κανένας ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπήκε στους 26 της αποστολής που ανακοίνωσε ο Λουίς ντε λα Φουέντε.

Είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία πηγαίνει σε Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου χωρίς ούτε έναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, στις 17 συμμετοχές της χώρας στο Μουντιάλ, από το 1934. Μια εντυπωσιακή απουσία για τον σύλλογο που έχει κατακτήσει 15 φορές το Champions League. Οι «μπλαουγκράνα» αποτελούν τον κορμό της ομάδας που θα προσπαθήσει να αναδείξει την Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά, μετά τον θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική.

«Είμαι ο προπονητής και δεν βλέπω από πού προέρχονται οι παίκτες. Είναι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, δεν βλέπω τον ένα ή τον άλλο σύλλογο. Δεν έχω την προκατάληψη που ίσως να έχει ένας οπαδός. Το μόνο που θέλω είναι αυτοί οι παίκτες να νιώθουν υπερήφανοι που εκπροσωπούν την εθνική ομάδα», υπογράμμισε ο Ντε λα Φουέντε, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο ενθουσιασμός είναι η λέξη- κλειδί. Πάθος», τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, που επέλεξε οχτώ παίκτες της Μπαρτσελόνα: Χουάν Γκαρθία, Πάου Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Γκάβι, Πέδρι, Ντάνι Όλμο, Λαμίν Γιαμάλ και Φεράν Τόρες. «Η αντίδραση ανθρώπων σε όλη την Ισπανία- ενηλίκων και παιδιών- είναι πως στηρίζουν πλήρως την εθνική ομάδα. Είναι τιμή για εμένα να εκπροσωπώ την εθνική ομάδα», συμπλήρωσε.

Η ισπανική ομοσπονδία ετοίμασε ένα ιδιαίτερο βίντεο, με συμμετοχή του βασιλιά Φελίπε για την αποστολή της χώρας στο Μουντιάλ, στο οποίο πολίτες ανακοινώνουν τα ονόματα των 26 παικτών του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς του Γιαμάλ και του Νίκο Γουίλιαμς. «Είμαστε πολύ χαλαροί. Αν δεν υπάρξει αναποδιά, θα τους έχουμε όλους διαθέσιμους από το πρώτο ματς. Είμαστε σε στενή επαφή με τα ιατρικά επιτελεία των συλλόγων», δήλωσε και υπογράμμισε πως όλοι οι παίκτες θα είναι σε άριστη φόρμα.