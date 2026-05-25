Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου για υποψηφίους ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για ΕΠΑΛ όπου διεκδικούν συνολικά 68.788 διαθέσιμες θέσεις

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στα τέλη Μαΐου για χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, σηματοδοτώντας την έναρξη της πανελλαδικής εξεταστικής δοκιμασίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η φετινή εξεταστική περίοδος αφορά δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι τελευταίες ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τους μαθητές. Εκπαιδευτικοί και ειδικοί συμβουλεύουν τους υποψηφίους να αποφύγουν την υπερβολική πίεση, να διατηρήσουν σταθερό πρόγραμμα ύπνου και να εστιάσουν στην ψυχολογική τους ισορροπία.

Πότε αρχίζουν οι Πανελλήνιες 2026

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας. Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), η έναρξη γίνεται μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Οι Πανελλήνιες σηματοδοτούν την κορύφωση μιας πολύμηνης προσπάθειας για τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την πίεση, το άγχος αλλά και τις υψηλές απαιτήσεις των εξετάσεων.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων για τα ΓΕΛ

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η «πρεμιέρα» των εξετάσεων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Μαθηματικών για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, καθώς και της Βιολογίας για τις Σπουδές Υγείας.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού τους. Οι Πανελλήνιες 2026 για τα βασικά μαθήματα ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού.

Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Με τα μαθήματα της 8ης Ιουνίου ολοκληρώνεται η βασική εξεταστική διαδικασία για τους μαθητές των ΓΕΛ. Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Πανελλήνιες 2026: Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ - Το πρόγραμμα

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Και στα ΕΠΑΛ η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι στις 08:30, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 08:00 το πρωί. Η διάρκεια εξέτασης είναι επίσης τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Παράλληλα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Πότε ολοκληρώνονται οι Πανελλήνιες 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες για τα βασικά μαθήματα ολοκληρώνονται:

στις 8 Ιουνίου για τα ΓΕΛ

για τα ΓΕΛ στις 15 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ειδικότητας

Ωστόσο, η συνολική εξεταστική διαδικασία συνεχίζεται και μετά τα βασικά μαθήματα, καθώς ακολουθούν οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Μόλις ολοκληρωθεί η εξετάση κάθε μαθήματος στο πλαίσιο των Πανελληνίων λίγες μέρες αργότερα οι βαθμολογητές αναλαμβάνουν το απαιτητικό έργο της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων. Σε πρώτη φάση θα δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα τεθεί από πλευράς Υπουργείου η βαθμολόγηση για τα μαθήματα Προσανατολισμού και την Έκθεση που είναι κοινό μάθημα για τους υποψηφίους όλων των βαθμίδων. Παραδοσιακά οι οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.

Σε δεύτερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση κάθε Ειδικού Μαθήματος θα «τρέξει» η διαδικασία και για τις βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Με όλα αυτά τα δεδομένα και τις αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (σε υποχρεωτικά μαθήματα, ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) προκύπτει η τελική βαθμολογία και τα αντίστοιχα μόρια ώστε να γίνουν οι αναγωγές που απαιτούνται από πλευράς υποψηφίων για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν έχοντας πάντα κατά νου και το δεδομένο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνει τέλη Ιουνίου. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 και να το οριστικοποιήσουν μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνει το Υπ. Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να επισκεφθεί τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να συμπληρώσει τη σειρά προτίμησης του για τις σχολές που τον ενδιαφέρουν. Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 δρομολογείται για τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.

Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους: α) στυλό, μπλε ή μαύρου χρώματος, ανεξίτηλης μελάνης,β) μολύβι (δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν διευκρινίζεται στις οδηγίες των θεμάτων), γ) γομολάστιχα, δ) γεωμετρικά όργανα, ε) μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Προσοχή: Εάν ο υποψήφιος φτάσει στο εξεταστικό κέντρο των Πανελληνίων με κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να ενημερώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής Ε.Κ. και να του το παραδίδει. Τα κινητά τηλέφωνα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο εντός του σχολείου και παραδίδονται στους υποψηφίους όταν αποχωρούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και το ειδικό καρτελάκι που πιστοποιεί την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ( Δελτίο Εξεταζόμενου).

Για οποιαδήποτε απορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στους επιτηρητές που θα βρίσκονται στην αίθουσα, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύψει.

Τα «απαγορευμένα» αντικείμενα στις Πανελλήνιες 2026

Ωστόσο, υπάρχει και μια κατηγορία αντικειμένων που οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύονται:

βιβλία,

τετράδια,

σημειώσεις,

διορθωτικό υγρό ή ταινία,

κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστικές μηχανές,

ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές κάθε τμήματος.

Πότε μπορεί να μηδενιστεί ένα γραπτό στις Πανελλήνιες 2026

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 κινδυνεύουν με μηδενισμό του γραπτού τους υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Αν κάποια αντικανονική συμπεριφορά γίνει αντιληπτή, ο υποψήφιος απομακρύνεται από την αίθουσα και η Λυκειακή επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση ώστε το γραπτό του να λάβει τον κατώτατο βαθμό (μηδέν).

Συγκεκριμένα το γραπτό των Πανελληνίων μηδενίζεται:

αν βρεθεί στην κατοχή του υποψηφίου αντικείμενο ή μέσο από τα παραπάνω ή

αν αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή

αν θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων

Τονίζεται ότι η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο των Πανελληνίων 2025 και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό. Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποψήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν.

Πανελλήνιες 2026: Τι κάνουν οι υποψήφιοι μόλις παραλάβουν το τετράδιο εξέτασης

Ελέγχουμε τα τετράδια, να περιέχουν 16 φύλλα και οι σελίδες να μην έχουν σημάδια ή σκισίματα-τσαλακώματα.

Συμπληρώνουμε, πάντα με τις οδηγίες των επιτηρητών:

• στο εξώφυλλο του τετραδίου: το εξεταζόμενο μάθημα και την κατεύθυνση, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα των εξετάσεων.

• στο εσώφυλλο του τετραδίου: ΜΟΝΟ στον πρώτο πίνακα τα στοιχεία μας (εις διπλούν, αριστερά και δεξιά), με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές και επικολλούνται τα αριθμητήρια.